ฟุตบอลโลก 2026 ดันตลาดทายผลพุ่ง "Coinbase-Robinhood" ลุ้นรับเงินหลักพันล้าน

เบิร์นสไตน์ชี้มหกรรมบอลโลกปีนี้คือโอกาสทองของตลาดทำนายผล คาดสร้างมูลค่าเพิ่มสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Coinbase และ Robinhood เตรียมรับคลื่นผู้ใช้ใหม่พร้อมโมเดลรายได้ที่แตกต่างกัน นักวิเคราะห์ประเมิน Robinhood อาจกวาดรายได้จากตลาดนี้แตะ 586 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2569 ด้าน CFTC เพิ่งปล่อยร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อสัญญาพนันกีฬา แม้กฎหมายกลางยังจัดให้อยู่ในหมวด "การพนัน" ก็ตาม
ฟุตบอลโลก 2026 ไม่ได้เป็นเพียงมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลก แต่กำลังจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครั้งสำคัญของอุตสาหกรรม prediction markets หรือตลาดทายผลที่เติบโตเร็วที่สุดในระบบนิเวศคริปโตขณะนี้
บล็อกวิจัยของเบิร์นสไตน์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ระบุว่าการแข่งขัน 104 นัดในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ที่ขยายใหญ่ขึ้นครั้งนี้ จะสร้างยอดเงินเดิมพันหมุนเวียนรวมทั้งหมดในการแทงพนันกีฬาเพิ่มเติมมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ และปริมาณการซื้อขายในตลาดทำนายผลของผู้บริโภคอีกระหว่าง 5-10 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมช่วงที่โดยปกติเงียบเหงาที่สุดของวงการพนันกีฬาออนไลน์ให้กลายเป็นซีซันทำเงิน
ขณะที่ฟีฟ่าคาดการณ์ว่าจะมีผู้ชมทั่วโลกราว 6 พันล้านคน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5 พันล้านคนในฟุตบอลโลก 2565 ที่กาตาร์ ซึ่งหมายความว่าฐานผู้ใช้ที่อาจซึมซับเข้าสู่แพลตฟอร์มทำนายผลนั้นไม่ได้หดตัวลงเลยแม้แต่น้อย
Coinbase แซงหน้าคู่แข่งด้วยรายได้หลักร้อยล้าน
เบิร์นสไตน์ระบุว่า Coinbase ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในภาค prediction markets โดยสามารถทะลุแนวรายได้ประจำปีแบบ annualized ที่ 100 ล้านดอลลาร์ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนตัวเลขนี้คือการจับมือกับ Kalshi ผู้ให้บริการตลาดทำนายผลที่ได้รับอนุญาตจาก CFTC เพื่อเปิดให้ผู้ใช้ในทุก 50 รัฐของสหรัฐฯ สามารถซื้อขายสัญญาที่ผูกกับผลลัพธ์จริง ไม่ว่าจะเป็นกีฬา การเมือง วัฒนธรรม หรือเหตุการณ์อื่นในโลกแห่งความเป็นจริง
Robinhood เดินเกมใหม่ ลุยพันธมิตรแห่ง CFTC
ฝั่ง Robinhood เลือกเปิดตัวกลยุทธ์ในช่วงฟุตบอลโลกเช่นกัน โดยใช้มหกรรมนี้เป็นจังหวะเปิดตัวความร่วมมือกับ Rothera กิจการที่ได้รับใบอนุญาต CFTC ในฐานะทั้งตลาดทำนายผลและ clearinghouse ที่บริหารจัดการโดยอิสระผ่านกิจการร่วมค้าระหว่าง Robinhood กับ Susquehanna International Group
นักวิเคราะห์เบิร์นสไตน์ระบุในรายงานว่า "เราคาดว่าตลาดทำนายผลจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ส่วนเพิ่มที่ใหญ่ที่สุดของ Robinhood" พร้อมประเมินรายได้จากส่วนนี้ไว้ที่ประมาณ 586 ล้านดอลลาร์สำหรับปี พ.ศ. 2569
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเติบโตนี้ไม่ใช่กระแสชั่วคราว รายงานของ Bitget Wallet และ Polymarket ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายนชี้ว่าปริมาณการซื้อขายรายเดือนในตลาดทำนายผลพุ่งแตะเกือบ 2.6 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยผู้ค้ารายย่อยคิดเป็นมากกว่า 80% ของฐานผู้ใช้ทั้งหมด
สิ่งที่น่าจับตาไม่แพ้กันคือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างพฤติกรรมผู้ใช้ แทนที่กิจกรรมจะกระจุกตัวอยู่กับเหตุการณ์ครั้งเดียว เช่น การเลือกตั้ง ตลาดเหล่านี้กลับสามารถรักษาฐานผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านหมวดหมู่ที่เกิดซ้ำ โดยกีฬากลายเป็น segment ใหญ่ที่สุด ในเดือนมีนาคมเพียงเดือนเดียว สัดส่วนของกีฬาใน prediction markets พุ่งสูงถึงกว่า 39% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด
ด้านกฎระเบียบ CFTC ออกร่างกฎฉบับใหม่เมื่อวันพุธ ส่งสัญญาณว่าสัญญาพนันในกิจกรรมกีฬาโดยทั่วไปไม่ขัดต่อผลประโยชน์สาธารณะ แม้กฎหมายของรัฐบาลกลางยังจัดให้กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในหมวด "การพนัน" ก็ตาม ซึ่งถือเป็นสัญญาณเปิดไฟเขียวที่ผู้ประกอบการรอคอยมานาน