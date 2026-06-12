เดินทางอุ่นใจกว่าเดิม: แอกซ่าประกันภัย เปิดตัว ‘AXA Flight Delay Bonus’ เคียงข้างทุกการเดินทาง แม้เที่ยวบินล่าช้า

แอกซ่าประกันภัย เปิดตัว “AXA Flight Delay Bonus” สิทธิพิเศษสำหรับการเดินทางระดับพรีเมียมให้ลูกค้า AXA Smart Traveller’s Choice เข้ารับบริการเลานจ์สนามบิน (Airport Lounge) ชั้นนำกว่า 1,300 แห่งทั่วโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากเที่ยวบินเกิดความล่าช้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับประสบการณ์การเดินทาง ท่ามกลางกระแสการเติบโตของการเดินทางระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่า ปริมาณผู้โดยสารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตขึ้น 7.3% เมื่อเทียบปีต่อปี (YoY) ในปี 2569 ส่งผลให้ภูมิภาคนี้เป็นตลาดการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจการบินยังคงเผชิญแรงกดดันด้านการดำเนินงาน ทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ความล่าช้าในการส่งมอบเครื่องบิน และการขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยวบินและระยะเวลารอคอยที่ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว
ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าว “AXA Flight Delay Bonus” ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลให้ผู้เดินทางสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น เปลี่ยนช่วงเวลารอคอยให้กลายเป็นประสบการณ์ในสนามบินที่ราบรื่นและเหนือระดับ
สิทธิพิเศษนี้ มอบให้เฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ AXA Smart Traveller’s Choice เท่านั้น โดยระบบจะเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ให้บริการข้อมูลระบบเครือข่ายติดตามเที่ยวบินทั่วโลก เพื่อตรวจจับความล่าช้าของเที่ยวบินตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติ และแจ้งเตือนลูกค้าทันทีผ่านช่องทาง SMS และอีเมล จากนั้นลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถเข้ารับบริการเลานจ์สนามบินในเครือข่าย DragonPass ได้ฟรี พร้อมบริการครบครัน ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ที่นั่งพักผ่อนสะดวกสบาย พร้อมจุดชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ Wi-Fi ฟรีในระหว่างรอเที่ยวบินถัดไป
นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเชื่อว่านักเดินทางทุกคนคาดหวังที่จะพบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ราบรื่นและอุ่นใจตลอดการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเที่ยวบินล่าช้า บริการเสริม AXA Flight Delay Bonus พร้อมดูแลลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ AXA Smart Traveller’s Choice เปลี่ยนช่วงเวลาที่ต้องรอคอยให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพราะการดูแลลูกค้าที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่คือการอยู่เคียงข้างและพร้อมช่วยเหลือลูกค้าในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเสมอ”
นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์กรณีเที่ยวบินล่าช้าแล้ว ประกันภัยการเดินทาง AXA Smart Traveller’s Choice ยังมอบความคุ้มครองที่ครบวงจรด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 135 บาท ครอบคลุมทั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน การยกเลิกการเดินทาง สัมภาระสูญหาย (ที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย) รวมถึงอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ยิ่งไปกว่านั้น แผนประกันนี้ยังสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ โดยระบบจะออกกรมธรรม์ให้ทันที พร้อมบริการรักษาพยาบาลแบบไม่ต้องสำรองจ่าย (Cashless Medical Services) กรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของลูกค้าในระหว่างเดินทางต่างประเทศ
ลูกค้าสามารถรับส่วนลดทันที 20% เมื่อซื้อแผนประกันภัยการเดินทาง AXA Smart Traveller’s Choice ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงกรอกรหัสโปรโมชัน “ONLINE20” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://u.axa.co.th/Smart Travellers Choice TH2026
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AXA Flight Delay Bonus ได้ที่: https://u.axa.co.th/AXA-Flight-Delay-Bonus-TH2026 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า โทร. 02-118-8111 หรือติดต่อสำนักงานสาขาแอกซ่าทั่วประเทศ
หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผู้ซื้อโปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
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