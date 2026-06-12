LH Bank รุกตลาดเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย รับดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ต่อปี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เดินหน้าขยายทางเลือกด้านการออมเงินและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารเงินตราต่างประเทศ เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้านสกุลเงิน
ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) มีให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.00% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 1,000,000 AUD และสำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 AUD รับดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี โดยไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและไม่กำหนดยอดเงินฝากสูงสุด
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝาก ได้แก่ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน รับดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี, 6 เดือน รับดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี และ 12 เดือน รับดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 AUD การฝากเพิ่มแต่ละครั้งตั้งแต่ 1,000 AUD ขึ้นไป ทั้งนี้ยอดเงินฝากรวมกันต้องไม่เกิน 1,000,000 AUD ต่อรายลูกค้า ต่อระยะเวลาฝาก
ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ LH Bank ทุกสาขา หรือ สะดวกยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชัน LHB You ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.lhbank.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขา หรือ LH Bank Contact Center โทร. 1327
หมายเหตุ
- อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และเงื่อนไข เป็นไปตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569
- บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ