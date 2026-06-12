หุ้นปิดเช้าพุ่ง 16.57 จุด คลายกังวลสงครามกดน้ำมัน-บอนด์ยีลด์ลง รับแรงซื้อ DELTA-โรงไฟฟ้า-แบงก์-ท่องเที่ยว

SET ปิดเช้าที่ 1,588.89 จุด เพิ่มขึ้น 16.57 จุด (+1.05%) มูลค่าซื้อขายราว 37,640 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามภูมิภาคคลายกังวลสงครามตะวันออกกลางหลัง"ทรัมป์"ยกเลิกโจมตีอิหร่าน ส่งผลราคาน้ำมันร่วง-บอนด์ยีลด์ย่อลง-ดอลลาร์อ่อน เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นโลก โดยบ้านเรามีแรงซื้อ DELTA นำกลุ่มโรงไฟฟ้า-แบงก์-ค้าปลีก-ท่องเที่ยว แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งขึ้นต่อ ให้แนวรับ 1,584 จุด แนวต้าน 1,600 จุด
ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,588.89 จุด เพิ่มขึ้น 16.57 จุด (+1.05%) มูลค่าซื้อขายราว 37,640 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าปรับตัวขึ้นตามภูมิภาค โดยทำจุดสูงสุด 1,593.11 จุด และจุดต่ำสุด 1,582.26 จุด
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามภูมิภาค จากก่อนหน้าได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วง และความกังวลสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางผันผวน แต่วันนี้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ย่อตัว และดอลลาร์อ่อนค่าลง จาก 3 ปัจจัยดังกล่าวส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก และตลาดโลหะมีค่า
ขณะที่ตลาดหุ้นไทย มีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นใหญ่ นำโดย DELTA กลุ่มโรงไฟฟ้า ธนาคาร ค้าปลีก และท่องเที่ยว ภาพรวมวันนี้เห็นการปรับพอร์ตของนักลงทุน ทยอยลดน้ำหนักหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาพลังงาน โยกมากลุ่มบริโภคในประเทศที่ได้ประโยชน์จากภาวะสงครามคลี่คลาย และกลุ่มโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นหุ้น Defensive คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่ง ไม่มีความเสี่ยงถูกปรับลดประมาณการ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวบวกต่อเนื่อง พร้อมให้แนวรับ 1,584 จุด แนวต้าน 1,600 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,704.19 ล้านบาท ปิดที่ 363.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,203.37 ล้านบาท ปิดที่ 202.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,084.61 ล้านบาท ปิดที่ 64.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,030.51 ล้านบาท ปิดที่ 139.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,789.90 ล้านบาท ปิดที่ 365.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท