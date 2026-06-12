ทองปรับขึ้นตามตลาดโลกคลายกังวลราคาน้ำมัน-ดอกเบี้ยเฟด หลังทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน

ราคาทองคำ (96.5%) ขายปลีกในประเทศ เปิดเช้านี้พุ่งบาททองคำละ 1,150 บาท
สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.01 น.
- ทองคำแท่ง รับซื้อ บาททองคำละ 64,900 บาท ขายออก บางทองคำละ 65,100 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาททองคำละ 63,596.20 บาท ขายออก บาททองคำละ 65,900 บาท
บทวิเคราะห์จากบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) ระบุว่า วานนี้ ทองคำปิดบวก $140.90 หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกแผนการโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน ซึ่งช่วยคลายความกังวลว่าราคาน้ำมันที่อาจพุ่งสูงขึ้นจะกระตุ้นเงินเฟ้อ และทำให้อัตราดอกเบี้ยต้องอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า ได้ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านในวันพฤหัสบดีแล้ว เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ขู่จะเพิ่มการทิ้งระเบิด และแสดงความต้องการที่จะ "ยึด" เกาะคาร์ก (Kharg Island) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่าน
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ลดลงเหลือ 62% จากเดิม 69% ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์และหนุนทองคำ