ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ใหม่ DR ปลดล็อกขั้นตอน-ห้ามโยกย้ายหุ้นอ้างอิง-คุมเข้มมาร์จิ้นโลน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) เพื่อยกระดับการกำกับดูแล และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกและเสนอขาย DR และหลักเกณฑ์การลงทุนของ ETF ไทยใน Leveraged และ Inverse ETF (L&I ETF) เพื่อส่งเสริมให้การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีความสอดคล้องกัน รวมถึงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ margin loan สำหรับ L&I ETF เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
สำหรับหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR โดยเพิ่มคุณภาพของหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่จะนำมาใช้อ้างอิงการออกและเสนอขาย DR เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของ DR ที่มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน (simple และ plain-exposure) และเพิ่มความโปร่งใสของธุรกรรม DR ผ่านการรายงานและตรวจสอบ รวมถึงห้ามนำหลักทรัพย์อ้างอิงที่รองรับ DR ไปจำนำ ค้ำประกัน ก่อภาระผูกพัน หรือหาประโยชน์อื่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ปรับปรุงกระบวนการอนุญาตออกและเสนอขาย DR ให้มีลักษณะ Shelf approval / Shelf filing ในแนวทางเดียวกับ Derivative Warrant (DW) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการปฏิบัติงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายและงานด้านเอกสารที่ผู้ออก DR ต้องนำส่ง รวมทั้งรองรับความต้องการลงทุนใน DR ของผู้ลงทุนที่เพิ่มขึ้น
(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนของ ETF ไทย (Exchange Traded Fund: ETF) โดยกำหนดให้ ETF ในประเทศไทยสามารถลงทุนใน L&I ETF ต่างประเทศได้เฉพาะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) โดยกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับการให้บริการ margin loan ใน L&I ETF เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความผันผวนของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1177 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzM0NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: poontarika@sec.or.th, patarasaya@sec.or.th หรือ korakot@sec.or.th (สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR) หรือ thanunya@sec.or.th, pattarav@sec.or.th (สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทุนของ ETF ไทย) หรือ benja@sec.or.th หรือ kunpatu@sec.or.th (สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ margin loan) จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569