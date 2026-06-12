Webull ยันทำตามเกณฑ์ KYC-CDD พร้อมร่วมมือรัฐตรวจเส้นทางเงิน

Webull Thailand แจง กมธ.ฟอกเงิน หลังถูกจับตาปมบัญชีม้า ยืนยันข้อมูลบางส่วนที่เผยแพร่ไม่ตรงข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันเดินหน้ายกระดับมาตรการตรวจสอบลูกค้า เพิ่มระบบ Risk Scoring และประสานตำรวจ ก.ล.ต. ปปง. เพื่อตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยอย่างเข้มข้น
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "Webull Thailand" แพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ Webull เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการยกระดับมาตรการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเติบโตอย่างยั่งยืน
การหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานกำกับดูแล และฝ่ายนิติบัญญัติ ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบตลาดทุนไทย และยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองนักลงทุน ท่ามกลางความท้าทายจากอาชญากรรมทางการเงินที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
นายชลเดชได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นบัญชีม้าที่ถูกกล่าวถึงในสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่าข้อมูลหลายส่วนที่มีการเผยแพร่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายกับสื่อที่เกี่ยวข้องไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
นายชลเดชยืนยันว่า กระบวนการเปิดบัญชีและการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้าน KYC และ CDD ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ภายหลังได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับธุรกรรมต้องสงสัย บริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนและติดตามเส้นทางการเงิน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการขยายผลการสืบสวนและนำไปสู่การตรวจพบบัญชีที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ปัจจุบัน บริษัทได้นำแบบจำลองวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk Scoring Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากล มาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจจับพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมเสี่ยง อาทิ รูปแบบการฝากและถอนเงินที่ผิดปกติ เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง การแจ้งเตือน และการดำเนินมาตรการควบคุมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
“บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด” นายชลเดชกล่าว “เราพร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ยกระดับมาตรฐานการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล”
บริษัทเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในตลาดทุน จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของระบบการเงินไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในระยะยาว