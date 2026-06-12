CIVIL คว้างานใหม่มูลค่า 2.4 พันล.

ซีวิลเอนจีเนียริง เซ็นสัญญาก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน กรมชลประทาน มูลค่า 2,440.30 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้ พร้อมเดินหน้างานก่อสร้างด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย ส่งมอบงานตามกรอบเวลา หนุนการเติบโตระยะยาว
นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL ผู้นำบริษัทก่อสร้างครบวงจรชั้นนำของไทยเปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ จ.น่าน มูลค่า 2,440.30 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จจำนวน 1,200 วัน โดยเป็นการลงนามสัญญาระหว่าง บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด (บริษัทในเครือ) และกรมชลประทาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้
“การได้รับงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่หน่วยงานภาครัฐมีต่อ CIVIL อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทสั่งสมประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะทางด้านการก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาอย่างยาวนาน พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรวิศวกรรม เครื่องจักร และระบบบริหารจัดการโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่มีความซับซ้อน ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และระยะเวลาดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ตามเป้าหมาย สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวได้อย่างมั่นคง”นายปิยะดิษฐ์ กล่าว