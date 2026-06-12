หุ้นปรับตัวรับความคาดหวังสงคราม ตอ.กลางยุติ ราคาน้ำมันร่วง-บอนด์ยีลด์ย่อหนุน

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล. ทิสโก้ เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนหลักมาจากความหวังสงครามในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มจะยุติลงได้ หลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ประกาศยกเลิกขู่โจมตีทางทหารต่ออิหร่าน พร้อมทั้งแสดงท่าทีว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามร่วมกันได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอลงนามในข้อตกลงร่วมกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ยุโรป
ปัจจัยเชิงบวกดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา สามารถรีบาวด์กลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง หลังจากที่ปรับฐานลงไปในวันก่อนหน้า นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงยังส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงตามไปด้วย ช่วยลดความกังวลและแรงกดดันต่อเงินเฟ้อลงชั่วคราว ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (บอนด์ยีลด์) ย่อตัวลงมาและดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง ซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้เป็นตัวช่วยกระตุ้นภาวะการลงทุน Risk-on ในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ และสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกให้แก่ Emerging Market รวมถึงตลาดหุ้นไทยในวันนี้
สำหรับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้ ประเมินว่า ผลที่ออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แม้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่ได้สร้างความประหลาดใจหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยมองว่านักลงทุนรอติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า โดยเฉพาะสัญญาณและถ้อยแถลง ของประธานเฟดคนใหม่ ว่าจะมีท่าทีต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยอย่างไร
โดยให้แนวรับ 1,560 จุด และแนวต้าน 1,590 - 1,595 แนวต้านถัดไป 1,610 จุด