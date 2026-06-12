“ศรีเทพไทยพัฒนา”ลุยเปิด 3 โครงการใหม่กว่า 2,000 ลบ. ซื้อที่ดินเพิ่ม 200 ไร่ พัฒนาโครงการย่าน EEC

บิ๊กอสังหาฯภาคตะวันออก "ศรีเทพไทยพัฒนาฯ" ผงาดแชมป์ยอดโอนฯบ้านอันดับ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ลูกค้าบอกปากต่อปากสูงถึง 50% ผ่านการขับเคลื่อนภายใต้ 2 แบรนด์บ้านที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน เผย ปี 69 เปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่าขายกว่า 2,000 ล้านบาท ลุยซื้อที่ดินเพิ่มอีก 200 ไร่ รองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC พร้อมชูจุดแข็งบ้านนวัตกรรมเขียว (ESG) ที่สร้างด้วย “อิฐขาวเยอรมัน” ภายใต้แนวคิด “ทำสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่กำไรที่สุด”
นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานอาวุโส บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด เผยว่า “กลุ่มศรีเทพไทย” เติบโตมาจากอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าคุณภาพในราคาที่ยุติธรรม ปัจจุบันกลุ่มศรีเทพไทยมีบริษัทในเครือและร่วมทุนกว่า 20 บริษัท สร้างรายได้รวมสะพัดปีละประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยมีพอร์ตหลักมาจากธุรกิจพลาสติก 40% สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้พัฒนาหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี, อาคารสำนักงานให้เช่าภายใต้ชื่อบางนาธานี, คลังสินค้าให้เช่า และโครงการบ้านจัดสรรภายใต้ บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด โดยยึดมั่นในปรัชญา ‘คุณธรรมนำธุรกิจ’ มาตลอด 30 ปี
โดยวัตถุประสงค์ที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่อยู่อาศัย เพราะมองว่าบ้านคือปัจจัย 4 ที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต จึงอยากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้สังคมโดยไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลกำไรจำนวนมาก แต่ต้องการส่งมอบบ้านที่ดีที่สุดในราคาที่ทุกคนจับต้องได้จริง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยและคนทำงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้พัฒนาโครงการมาแล้วร่วม 4,000 หลังคาเรือน ปัจจุบันแม้ภาพรวมธุรกิจที่อยู่อาศัยจะมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ แต่ศรีเทพไทยพัฒนา ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของบ้าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ยึดมั่นการตั้งราคาขายบนฐานต้นทุนความเป็นจริง และกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ 30% อัตรากำไรสุทธิไม่เกิน 10% เท่านั้น เพื่อตอกย้ำจุดยืนในการทำสิ่งที่ดีที่สุดในราคาที่จับต้องได้
ด้านนายณัษฐพงษ์ วงษ์สัจจา กรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงเส้นทางการเติบโตและการบริหารงานว่า บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยคุณสรสินธุ ไตรจักรภพ ด้วยโครงการแรกคือ ศรีเทพไทย บ้านสวนบางนา มีมูลค่าการขาย 1,199 ล้านบาท แต่เพียงระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯ ได้เผชิญกับบททดสอบครั้งใหญ่จากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี 2540 ซึ่งในขณะนั้น บริษัทฯ ได้เผชิญปัญหาทั้งด้านสภาพคล่องและการขาดแคลนทุน ทว่าบริษัทฯไม่ได้หยุดนิ่ง และใช้เวลาเพียง 4 ปี ในการพลิกฟื้นกิจการโดยในปี 2544 ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อรับหน้าที่เป็นผู้ฟื้นฟูกิจการและกอบกู้ธุรกิจให้กลับมาดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในพื้นที่บางปะกง พร้อมการวางโครงสร้างความเป็นผู้นำในเขตบางปะกงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ในช่วงดังกล่าวจะเป็นยุคของฟองสบู่ที่ธุรกิจที่อยู่อาศัยซบเซา แต่ศรีเทพไทยพัฒนากลับได้รับผลตอบรับที่ดี ทีมงานจึงได้ คิด วิเคราะห์ และร่วมกันพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทศรีเทพไทยพัฒนา มุ่งเน้นพัฒนาโครงการ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความคุ้มค่าทางด้านราคา ทำเลที่ตั้งของโครงการ การออกแบบ การให้บริการ และภาพลักษณ์โครงการ ดังนั้นในวาระก้าวสู่ปีที่ 30 บริษัทเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ในการทำธุรกิจมายาวนาน, การยกระดับด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งพัฒนาหาช่องทางการสื่อสารทางการตลาดที่ส่งถึงกลุ่มลูกค้าในทุกระดับอยู่เสมอ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งให้บริษัทฯ เติบโตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
สำหรับข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัทฯ มาจากความแข็งแกร่งใน 2 มิติหลัก มิติแรก คือ ความเชี่ยวชาญในทำเลที่หยั่งรากลึกมานานกว่า 3 ทศวรรษ ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในตัวตลาด บริบทของชุมชน และความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อในพื้นที่บางปะกงและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างลึกซึ้ง ซึ่งนับเป็นจุดแข็งเฉพาะตัวที่คู่แข่งรายอื่นสร้างขึ้นมาทดแทนหรือลอกเลียนแบบได้ยาก มิติที่สองคือ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบหลังบ้านควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนจากการวางระบบบริหารจัดการทีมขายและการตลาดเชิงรุกที่ผสานความใกล้ชิดกับชุมชน ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการดูแลลูกค้าที่ไร้รอยต่อข้ามโครงการ
ยิ่งไปกว่านั้น การวางโครงสร้างบริหารองค์กรที่มีความยืดหยุ่นยังส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าระบบการทำงานทั้งหมดมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีเสถียรภาพสูง พร้อมที่จะรองรับการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดอื่นๆ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริหารรุ่นถัดไป เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ตลาดทุนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
จากความเข้าใจในพื้นที่อย่างลึกซึ้งประกอบกับระบบการทำงานที่เข้มแข็งดังกล่าว ได้พาบริษัทขึ้นแท่นอันดับ 1 ครองแชมป์ยอดขายในพื้นที่บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน (ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน) ในทำเลระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และสามารถสร้างยอดโอนกรรมสิทธิ์สะสมทะลุ 500 ล้านบาทในปี 2568 ซึ่งตัวเลขความสำเร็จทั้งหมดนี้ นอกจากจะเป็นสิ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพของระบบหลังบ้านที่วางไว้แล้ว ยังส่งผลลัพธ์ให้ที่อยู่อาศัยในเครือศรีเทพไทยพัฒนา ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างท่วมท้น จนสร้างสถิติมียอดขายที่มาจากลูกค้าบอกต่อ (Word of Mouth) สูงถึง 50% อีกด้วย
ด้านนางสาวประภัสสร ไตรจักรภพ รองกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้นำรุ่นใหม่ (Next Generation Leader) เปิดเผยว่า ได้เข้ามาสานต่อพันธกิจที่ชัดเจน 3 ประการ ได้แก
1.วิสัยทัศน์ของครอบครัวผู้ก่อตั้งโดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์ที่ชุมชนให้ความไว้วางใจมา 30 ปี 2.นำแนวคิดการบริหารสมัยใหม่มาผสานกับประสบการณ์องค์กรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในทุกมิติ และ 3.นำพาองค์กรสู่ตลาดทุนบนฐานรากที่แข็งแกร่งและระบบที่โปร่งใส
เพื่อยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ผลักดันแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) ให้เป็นแกนกลางหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ที่มุ่งออกแบบโครงการให้ผสานกับบริบทชุมชนและผังเมือง EEC และยกระดับมาตรฐานวัสดุอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลือกใช้เทคโนโลยี “อิฐขาว” (Calcium Silicate Brick) มาตรฐานเยอรมัน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กันความร้อนและรักษาอุณหภูมิได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้านต่ำกว่าภายนอกถึง 5-7 องศาเซลเซียส รวมถึงการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างรักษ์โลกจากผู้ผลิตชั้นนำอย่าง SCG ที่ผ่านเกณฑ์คาร์บอนเครดิต ส่งผลให้สถาบันการเงินยกระดับเกรดของบริษัทฯ ให้ได้รับสินเชื่อโครงการประเภท Green Loan หรือสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนกลุ่ม ESG ควบคู่ไปกับด้านสังคม (Social) ที่มุ่งดูแลประสบการณ์ลูกค้าตลอดเส้นทางจนถึงหลังการโอนกรรมสิทธิ์ และรักษาความสัมพันธ์กับชุมชนบางปะกงที่สืบทอดมาจากรุ่นผู้ก่อตั้ง และด้านธรรมาภิบาล (Governance) ด้วยการวางระบบรายงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้รองรับมาตรฐาน IPO
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมการอยู่อาศัยแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด SRITHEPSMART นำโดยระบบ Smart Home ที่มุ่งพัฒนาบ้านอัจฉริยะให้ทันสมัยและมีคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าด้วยระบบอัติโนมัติ นอกจากนี้ยังมี Smart Life ที่เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมพิเศษ, Smart Service บริการจัดการรับเรื่องร้องเรียนใน 24 ชั่วโมงพร้อมทีมเคลื่อนที่เร็ว และ Smart Connect ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมกับพันธมิตรธนาคาร ช่วยเหลือลูกค้าผ่านโปรแกรม "อนุบาลลูกค้า" เพื่อให้ทุกคนเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายที่สุด
ปัจจุบัน ศรีเทพไทยพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจผ่าน 2 แบรนด์บ้านหลักที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน คือ “ศรีเทพวิลเลจ” ระดับราคาเริ่มต้นที่ 1.99 -2.9 ล้านบาท และ “เทพสิริวิลล่า” ราคาเริ่มตั้งแต่ 2.1 - 5 ล้านบาท ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยอย่างไม่หยุดนิ่ง ล่าสุดมุ่งเน้นนวัตกรรมการอยู่อาศัยแบบ ‘ไฮบริด’ โดยพัฒนาบ้านแฝดชั้นเดียวและสองชั้นให้มีความรู้สึกและฟังก์ชันเสมือนบ้านเดี่ยวในระดับราคาเริ่มต้นที่ 3.5 ล้านบาท ภายใต้พันธกิจ Beyond Housing Developer We Build More Than Houses, We Build Life
สำหรับแผนการสร้าง Future Growth หรือการเติบโตในอนาคตเพื่อนำพาองค์กรสู่ตลาดทุน (IPO) บนรากฐานที่แข็งแกร่ง บริษัทฯ วางนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคง โดยจะพัฒนาโครงการใหม่ไม่เกิน 3 โครงการต่อปี
สำหรับปี 2569 บริษัทฯเตรียมเปิดตัว 3 โครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ศรีเทพมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านบาทโดยมีแผนการเปิดการขายในช่วงครึ่งปีหลัง ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ไว้ที่ 600 ล้านบาท และขยับเพิ่มเป็น 700 ล้านบาทในปี 2570 ก่อนจะแตะระดับ 800 ล้านบาทในปี 2571 ล่าสุดบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินสะสมเพิ่มอีก 200 ไร่ เพื่อรองรับแผนการพัฒนา 7 โครงการใหม่ในอนาคต
“นโยบายของศรีเทพไทยพัฒนา ไม่ใช่แค่การซื้อที่ดินมาเพื่อสร้างบ้านขาย แต่คือการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสุข ตลอด 30 ปีที่ผ่านมาเราจึงไม่เคยหยุดนิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนานวัตกรรมการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างสรรค์โครงการที่สมบูรณ์แบบ บนระบบการทำงานที่โปร่งใสและพร้อมเติบโตสู่อนาคต เพื่อปักหมุดให้ศรีเทพไทยพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งความสุขที่แท้จริง และเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งในใจผู้คนที่มุ่งสร้างคุณค่าควบคู่ไปกับสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืนในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด”