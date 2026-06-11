เตือนระวังตามแห่เล่นหุ้น JAS / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหลักทรัพย์ออกประกาศด่วน ระหว่างพักการซื้อขายหุ้นภาคเช้า วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา เตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังการลงทุนหุ้น บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS หลังบริษัทแจ้งข่าวการได้มาซึ่งสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับแจ้งมติของคณะกรรมการ JAS
ราคาหุ้น JAS อ่อนตัวลงทันทีเมื่อเปิดการซื้อขายในภาคบ่าย หลังจากช่วงเช้าราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรง รับข่าวการได้รับสิทธิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก โดยถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่ 1.32 บาท ก่อนอ่อนตัวลงและปิดการซื้อขายที่ 1.24 บาท เพิ่มขึ้น 8 สตางค์
JAS มักมีข่าวดีชิ้นใหญ่มากระตุ้นการเก็งกำไรเสมอ โดยในปี 2559 เคยร่วมประมูลคลื่น 4G และชนะการประมูลด้วยวงเงินกว่า 7.5 หมื่นล้านบาท กระตุ้นราคาหุ้นให้พุ่งทะยานขึ้น แต่ JAS ก็ทิ้งการประมูล โดยยอมถูกยึดค่ามัดจำประมาณ 644 ล้านบาท ก่อนที่ราคาหุ้นจะร่วงลงยาวนาน
ปลายปี 2567 JAS ประกาศข่าวการได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ แต่ราคาหุ้นไม่ตอบรับกับข่าวดีครั้งนั้นมากนัก
จนล่าสุดประกาศได้รับสิทธิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนแห่เข้าไปเก็งกำไร จนตลาดหลักทรัพย์ต้องออกประกาศเตือนให้นักลงทุนรอความชัดเจนของข้อมูลจากมติคณะกรรมการบริษัทก่อน
หุ้นกลุ่ม JAS ซึ่งประกอบด้วยบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO และบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS เป็นหุ้นที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างผันผวน และเคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศลงโทษอดีตผู้บริหาร JAS ในความผิดใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้นและการปั่นหุ้น
ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา JAS เคยออกมาปฏิเสธข่าวลือว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ นายพิชญ์ โพธารามิก ขายหุ้นที่ถืออยู่ในสัดส่วนกว่า 49% ของทุนจดทะเบียน
แต่เพียงไม่กี่วันต่อมา นายพิชญ์ได้รายงานต่อ ก.ล.ต. ถึงการจำหน่ายหุ้นจำนวนกว่า 49% ของทุนจดทะเบียน และเหลือหุ้นที่ถืออยู่เพียง 1% เศษเท่านั้น
การประกาศได้รับสิทธิการถ่ายทอดฟุตบอลโลกปี 2026 ปลุกบรรยากาศเก็งกำไรหุ้น JAS ขึ้นมาอีกครั้ง แต่นักเก็งกำไรประเภทเสือปืนไวที่เข้าไปไล่ซื้อหุ้นในภาคเช้าวันพฤหัสบดี ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวตาม ๆ กัน เพราะราคาถูกทุบขายลงมา
โดยเฉพาะในการซื้อขายภาคบ่าย เมื่อตลาดหลักทรัพย์ส่งสัญญาณเตือนภัยราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นร้อนแรงเกินไป ทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดของการได้สิทธิถ่ายทอดฟุตบอลโลก ทั้งค่าลิขสิทธิ์และความคุ้มค่าของผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
ย้อนอดีตข่าวดีต่าง ๆ ของ JAS มักเป็นข่าวดีที่ถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็ว หรือจุดพลุการเก็งกำไรได้เพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้น แต่ขาลงหรือการปรับตัวลงของหุ้น JAS กลับดำเนินมาต่อเนื่องเป็นระยะยาว เช่นเดียวกับหุ้น MONO และ JTS
เช่นเดียวกัน การได้สิทธิถ่ายทอดฟุตบอลโลกคงปลุกบรรยากาศการเก็งกำไรได้เพียงระยะสั้น นักลงทุนที่คิดจะตามแห่เก็งกำไรต้องเตรียมใจ เพราะถ้าเข้าไปไล่ซื้อแล้วขายไม่ทัน มีสิทธิ์เจ็บตัวได้ หุ้นกลุ่ม JAS ไม่ใช่หุ้นที่ใครจะเข้าไปเล่นง่าย ๆ เสียด้วย