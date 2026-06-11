ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.95-แตะระดับอ่อนค่าสุดรอบกว่า 2 เดือน-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(11 มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.95 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ...ทั้งนี้ เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ 32.99 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงแรก (ก่อนจะลดช่วงอ่อนค่ากลับมาได้บางส่วนในช่วงบ่าย) สอดคล้องกับทิศทางอ่อนค่าของสกุลเงินและตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ดี กรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างจำกัด ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุนเนื่องจากตลาดรอติดตามผลการประชุม ECB ในช่วงเย็น ซึ่งตลาดคาดว่า ECB มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ของตลาดการเงินไทยในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 56 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 788 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.85-33.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนมิ.ย. ของสหรัฐฯ