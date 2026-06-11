“JAS” และ “Monomax” สร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่!!!ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ FIFA ในประเทศไทยแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงปี 2030  ประเดิมด้วย “FIFA World Cup 2026” ถ่ายทอดสดครบ 104 แมตซ์

สู้สุดใจเพื่อให้คนไทยได้ดูบอลโลก บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผนึก บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026)อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมส่งมอบมหกรรรมลูกหนังที่ทั้งโลกเฝ้ารอ รวมทุกความฝัน ทุกศักดิ์ศรี และทุกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมอย่างเต็มอิ่มทั่วประเทศ การคว้าสิทธิ์ FIFA ครั้งนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของ JAS ในการบริหารลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลก ทั้ง Premier League, Emirates FA Cup, Volleyball World และ UEFA EUROเพื่อตอกย้ำ JAS ในการยกระดับธุรกิจสู่ Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค
วันนี้ JAS และ MONO ได้ร่วมกันสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไทยได้ชมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก “ฟุตบอลโลก 2026” (FIFA World Cup 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2569 ยิงสดตรงจาก 3 ประเทศเจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก กับ 48 ทีมชาติถ่ายทอดสดครบทั้ง 104 แมตช์ผ่าน Monomax พร้อมเปิดโอกาสให้คนไทยได้รับชมแมตช์สำคัญผ่าน ช่องMONOMAX SPORTS
โดยการคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ไม่ได้เป็นเพียงการนำมหกรรมกีฬาระดับโลกมาสู่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่าง JAS และ FIFA ที่ต่อยอดไปจนถึงปี 2030 เพื่อส่งมอบรายการแข่งขันระดับโลกจาก FIFA ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น FIFA World Cup 2026, FIFA Women's World Cup 2027, FIFA Intercontinental Cup รวมถึง FIFA World Cup 2030 ซึ่งจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์ในวาระครบรอบ 100 ปีของฟุตบอลโลก
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า "คนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพราะฟุตบอลโลกไม่ควรเป็นสิ่งที่คนไทยต้องพลาด ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซื้อลิขสิทธิ์กีฬา แต่คือการนำมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมาสู่คนไทย ให้ได้รับชมพร้อมกับผู้คนหลายพันล้านคนทั่วโลก เราจะให้ผู้ชมได้ชมครบ 104 แมตซ์ บนแพลตฟอร์ม Monomax และได้ดูบนฟรีทีวีผ่านช่อง MONOMAX SPORTS มากกว่า 40 แมตซ์ พร้อมคู่เปิดและรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของ JAS ในการยกระดับธุรกิจสู่ Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค เรามุ่งมั่นนำเสนอคอนเทนต์กีฬาคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้ชมชาวไทย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผ่านการเชื่อมโยงคอนเทนต์ระดับโลก บนเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้แฟนบอลทั่วประเทศสามารถเข้าถึงมหกรรมกีฬาระดับโลกได้อย่างทั่วถึง”
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก มาดามแป้ง-คุณนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ขึ้นร่วมแถลงข่าวความสำคัญของฟุตบอลโลกในไทยและเบื้องหลังความร่วมมืเรื่องลิขสิทธิ์ จากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณพิชญ์ โพธารามิก ผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และ MONOเข้าร่วมงานด้วย พร้อม คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO และทีมผู้บริหาร JAS และทีมผู้บริหาร MONO เข้าร่วมภายในงานกันอย่างเนื่องแน่น ณ Stadium29 (MONO) ถนนชัยพฤกษ์
การประกาศความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ JAS และ MONOMAX ในการสร้าง Sports Platform ชั้นนำของประเทศไทย จาก Premier League สู่ FIFA World Cup และมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกมากมายในอนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ "The Home of FIFA in Thailand" ถึงปี 2030
งานนี้แฟนบอลชาวไทยที่ไม่ต้องการพลาดแม้แต่วินาทีเดียวของมหกรรมฟุตบอลโลก 2026 สามารถสมัครแพ็กเกจ Monomax Sports Premium ได้ในราคา5,999 บาท พร้อมโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เพื่อรับชมครบทั้ง 104 แมตช์ พร้อมไฮไลต์และย้อนหลังตลอดการแข่งขัน สามารถติดตามรายละเอียดการรับชมแมตซ์ต่างๆ ได้ ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax และ MONOMAX SPORTS