JAS-MONO ปิดดีลบอลโลก ตลท.พักซื้อขายรอแจ้งข้อมูลครบ

JAS จับมือ MONO คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในไทย ครบ 104 แมตช์ ผ่าน Monomax พร้อมเปิดให้ดูฟรีมากกว่า 40 นัดผ่าน MONOMAX SPORTS ขณะที่แพ็กเกจรับชมแบบครบทุกนัดอยู่ที่ 5,999 บาท ไม่รวม VAT ไม่มีขายแยกเฉพาะฟุตบอลโลก ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขาย และขึ้นเครื่องหมาย H พักซื้อขายหุ้น JAS ชั่วคราว หลังพบข้อมูลสำคัญกระทบราคายังไม่ได้เปิดเผยครบถ้วนต่อตลาดฯ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผนึก บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026)อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมส่งมอบมหกรรรมลูกหนังให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมอย่างเต็มอิ่มทั่วประเทศ
ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS กล่าวว่า การคว้าสิทธิ์ FIFA ครั้งนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของ JAS ในการบริหารลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลก ทั้ง Premier League, Emirates FA Cup, Volleyball World และ UEFA EUROเพื่อตอกย้ำ JAS ในการยกระดับธุรกิจสู่ Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค
สำหรับดีลครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2,300 ล้านบาท ครอบคลุมสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 และต่อเนื่องไปถึงฟุตบอลโลก 2030 โดยฟุตบอลโลก 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569 โดยมีสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา เป็นเจ้าภาพร่วม โดยผู้ชมจะได้รับชมครบ 104 แมตซ์ บนแพลตฟอร์ม Monomax และได้ดูบนฟรีทีวีผ่านช่อง MONOMAX SPORTS มากกว่า 40 แมตซ์ พร้อมคู่เปิดและรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทของ JAS ในการยกระดับธุรกิจสู่ Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค เรามุ่งมั่นนำเสนอคอนเทนต์กีฬาคุณภาพที่ตอบโจทย์ผู้ชมชาวไทย พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ผ่านการเชื่อมโยงคอนเทนต์ระดับโลก บนเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้แฟนบอลทั่วประเทศสามารถเข้าถึงมหกรรมกีฬาระดับโลกได้อย่างทั่วถึง
ด้านราคาการรับชม JAS ระบุว่า แพ็กเกจ Monomax Sports Premium อยู่ที่ 5,999 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่มีการจำหน่ายแพ็กเกจแยกเฉพาะฟุตบอลโลก ผู้ที่ถือแพ็กเกจระดับ L สามารถรับชมได้ทันที ส่วนผู้ใช้แพ็กเกจระดับ M สามารถอัปเกรดเพื่อรับชมการแข่งขันได้ครบทุกนัด
ดร.โสรัชย์ กล่าวอีกว่ากรณีการรับชมผ่านกล่องรับสัญญาณหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ยังต้องหารือกับสำนักงาน กสทช.ก่อน เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลาค่อนข้างกระชั้นชิด แต่บริษัทจะพยายามดำเนินการให้ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา “จอดำ” ระหว่างการถ่ายทอดสด
ดร.โสรัชย์ ระบุด้วยว่า ในส่วนของการถ่ายทอดสดให้ประชาชนรับชมฟรี เบื้องต้น JAS วางแผนให้ชมฟรีอย่างน้อยวันละ 1 แมตช์ รวมแล้วประมาณ 40 นัด ผ่านฟรีทีวี โดยยืนยันว่าแมตช์เปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดให้ชมฟรีแน่นอน รวมถึงพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขัน ซึ่งมี ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ศิลปินระดับโลกชาวไทยร่วมแสดง ก็จะถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับชมฟรีเช่นกัน
ขณะเดียวกัน JAS ยังเปิดทางให้สถานีฟรีทีวีที่สนใจนำบางแมตช์ไปถ่ายทอด สามารถติดต่อเข้ามาได้ โดยรายละเอียดสุดท้ายเกี่ยวกับช่องทางรับชมผ่านกล่องต่าง ๆ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ยังต้องรอข้อสรุปจากการหารือร่วมกับ กสทช. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด และไม่เกิดปัญหาการรับชมสะดุดหรือจอดำเหมือนที่เคยเป็นประเด็นในอดีต
**ตลาดพักการซื้อขายหุ้นJAS**
ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวในตลาดทุนร้อนแรงตามกระแสข่าวลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก หลังราคาหุ้น JAS และ MONO ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากแรงเก็งกำไร ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะออกมาเตือนผู้ลงทุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น JAS เนื่องจากบริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การเข้าทำข้อตกลงเพื่อได้มาซึ่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ยังอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมายพักการซื้อขายหุ้น JAS เป็นการชั่วคราว หลังปรากฏข้อมูลจากการแถลงข่าวของบริษัทเกี่ยวกับการปิดดีลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ซึ่งถือเป็นสารสนเทศสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดครบถ้วนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดีลนี้จึงเป็นทั้งข่าวใหญ่ของแฟนบอลไทยที่ได้ชมฟุตบอลโลกครบทุกแมตช์ และเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ JAS-MONO ในการรุกธุรกิจสปอร์ตคอนเทนต์เต็มตัว แต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่ตลาดทุนต้องจับตา ทั้งเรื่องต้นทุนลิขสิทธิ์ ความคุ้มค่าทางธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน และแนวทางกำกับไม่ให้เกิดปัญหา “จอดำ” ซ้ำรอยฟุตบอลโลกครั้งก่อน