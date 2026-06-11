โบรกชี้เป้า 8 หุ้นปันผลเด่น ขานรับคลัง-ตลท.-FETCO แท็กทีมปั้น Thailand Growth Story ลุ้น ครม.เคาะ TISA

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า สรุปการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมมือกันในการผลักดัน Thailand Growth Story เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้มีความต่อเนื่อง
โครงการ TISA อยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียด เช่น วงเงินที่ให้ลดหย่อนภาษี ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอ ครม. ได้เร็วๆ นี้ หากมีความชัดเจน มองเป็นบวกต่อหุ้นปันผลดี เช่น SCB, BAM, KTB, KBANK, PTT, TLI, GULF, BDMS
รัฐบาลสนับสนุนการออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ซึ่งทาง FETCO เสนอให้เน้นโรงไฟฟ้าและพลังงานสะอาด เพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสถูกเติมเข้ากองทุนได้ต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าสินทรัพย์ไม่ปรับตัวลงเร็ว คาดเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยภาพรวม โดยเฉพาะเมื่อ พ.ร.ก. เงินกู้ส่วน 2 แสนล้านบาท สามารถใช้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้
รัฐบาลขอให้ FETCO พัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิต เพราะเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงให้ศึกษาแนวทางการนำกลไกตลาดทุนไปช่วยเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับการทำ Supply Chain Financing ให้กับภาคธุรกิจ - หากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีความคืบหน้า จะเป็นบวกต่อ DITTO, TEAMG, STA, BAFS เป็นต้น