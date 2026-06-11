ก.ล.ต.ส่ง ปอศ.เชือด"ยิม เลียก"ทุนใหญ่กัมพูชาเมินรายงานกวาดหุ้น VGI ข้าม 5%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษนายยิม เลียก (Mr. Yim Leak) ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในความผิดกรณีนายยิม ในฐานะเจ้าของหลักทรัพย์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficial Owner: UBO) ของกองทุนแห่งหนึ่ง ไม่ได้รายงานการได้มาซึ่งหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.วีจีไอ [VGI] ซึ่งทำให้หารถือหุ้นข้ามจุด 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 246 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 กองทุนแห่งหนึ่งได้หุ้นเพิ่มทุน VGI ทำให้สัดส่วนการถือหุ้น VGI ของกองทุนวเพิ่มขึ้นจนเป็นการข้ามจุด 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดย ก.ล.ต. พบข้อเท็จจริงว่า กองทุนดังกล่าวมีนายยิมเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่แท้จริง ดังนั้น นายยิม จึงมีหน้าที่รายงานตามแบบ 246-2 ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มาหลักทรัพย์ กล่าวคือภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 แต่ปรากฏว่านายยิมไม่ได้ยื่นรายงานภายในระยะเวลาที่ประกาศกำหนด เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 246 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
ประกอบกับ การที่นายยิมยังมิได้รายงานแบบ 246-2 ต่อ ก.ล.ต. ทำให้ไม่แน่ชัดว่านายยิม จะรายงานแบบ 246-2 ดังกล่าวเมื่อใด ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษนายยิมต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ภายหลังการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปเป็นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ และการพิจารณาของศาลยุติธรรม ตามลำดับ โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดี และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว