หุ้นปิดบวก 8.73 จุดรีบาวด์ดีกว่าคาดรับแรงหนุน DELTA ตลาดเข้าโหมด Wait&See จับตาไอพีโอ SpaceX

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,572.32 จุด เพิ่มขึ้น 8.73 จุด (+0.56%) มูลค่าซื้อขาย 52,253.75 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีรีบาวด์ขึ้น โดยจุดสูงสุด 1,581.92 จุด และจุดต่ำสุด 1,559.45 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 266 หลักทรัพย์ ลดลง 179 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 211 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยรีบาวด์ดีกว่าที่คาดว่าอาจซึมตัว ได้แรงหนุนหลักจากการปรับตัวขึ้นมาของ DELTA
ทั้งนี้ หุ้นไทยได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ไม่ได้ดีดขึ้นแรง และตลาดหุ้นต่างประเทศเริ่มฟื้นตัวหลังจากช่วงแรกปรับตัวลงรับแรงกดดันจากความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมารอบใหม่ รวมทั้งตลาดฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ยังเป็นบวกได้ อย่างไรก็ตาม วอลุ่มเทรดวันนี้ลดลงคาดว่านักลงทุนอยู่ในโหมด Wait & See รอติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนพ.ค. พุ่งขึ้น 4.2% ตามคาด แต่ยังอยู่ในระดับสูง
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ต้องติดตามตัวเลข PPI ซึ่งคาดว่าจะลดลงมาสู่ระดับ 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) โดยเดือนก่อนอยู่ที่ 1.4% หากตัวเลขน้อยกว่าคาดตลาดก็มีโอกาสรีบาวด์ต่อ แต่หากสูงกว่าคาดอาจย่อตัว ประกอบกับ รอติดตาม บริษัท สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในวันศุกร์นี้อาจมีการดึงสภาพคล่องออกไปเพื่อรอซื้อหุ้นดังกล่าว โดยให้กรอบแนวรับ 1,560 จุด ถัดไป 1,545 จุด และแนวต้าน 1,580 - 1,600 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
GULF มูลค่าการซื้อขาย 5,635.83 ล้านบาท ปิดที่ 62.75 บาท ลดลง 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 5,582.99 ล้านบาท ปิดที่ 358.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 2,324.88 ล้านบาท ปิดที่ 13.80 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,282.38 ล้านบาท ปิดที่ 359.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,008.83 ล้านบาท ปิดที่ 197.50 บาท ลดลง 0.50 บาท