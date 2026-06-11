แต่งตั้ง'นิธิพงศ์ เตชะวณิช'รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่-CIOสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแต่งตั้ง'นิธิพงศ์ เตชะวณิช'ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าสายงานบริหารกลุ่มลูกค้า และหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก สำหรับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และสำนักงานตัวแทนในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ เพิ่มเติมจากตำแหน่งหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการ (CTOO) และหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลกในปัจจุบัน
นายนิธิพงศ์จะรับผิดชอบการบริหารงานโดยรวมของธนาคารในประเทศไทยและสำนักงานตัวแทนใน กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ และจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมลูกค้าสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าองค์กรและธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนภาวะผู้นำและความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยจะมีการประกาศผู้ดำรงตำแหน่งถาวรในโอกาสต่อไป
นายนิธิพงศ์ร่วมงานกับธนาคารในปี 2556 ในตำแหน่งหัวหน้าสายงานลูกค้าบริษัทและสถาบัน และดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสายงานพาณิชย์ธนกิจในเดือนมิถุนายน 2560 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานปฏิบัติการและหัวหน้าฝ่ายลูกค้าบริษัทในเครือทั่วโลก ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเครือข่ายลูกค้าที่กว้างขวางและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมงานกับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการผ่านการร่วมงานกับธนาคารต่างชาติ และธนาคารในประเทศ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
นายแพทริค ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเทศสิงคโปร์และอาเซียน กล่าวถึงการแต่งตั้งในครั้งนี้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสเติบโต มีเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และเรายังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของไทย ตลอดระยะเวลา 132 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเราในประเทศไทยได้พัฒนาไปพร้อมกับเครือข่ายและกลยุทธ์ด้านธุรกรรมข้ามพรมแดน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เราในฐานะหนึ่งในธนาคารต่างชาติชั้นนำของประเทศ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธนาคารในประเทศไทย ภายใต้การนำของคุณนิธิพงศ์