แบงก์กรุงเทพแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว- ยกระดับความมั่นคง-เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)แจ้งกรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในเช้าวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 01.00 น. – 07.00 น. ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการทำธุรกรรมในวันและเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ทั้งนี้ มีระยะเวลาการปิดตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 07.00 น.
• ไม่สามารถทำธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางบริการโมบายแบงก์กิ้ง (Bangkok Bank Mobile Banking)
ตั้งแต่เวลา 01.00 น. – 06.00 น.
• ไม่สามารถทำธุรกรรมทุกประเภท ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคารกรุงเทพ
• ผู้ถือบัตรเครดิต และบัตรเติมเงินของธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถใช้บริการถอนเงินสด โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ จากเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็มต่างธนาคาร
• ผู้ถือบัตรเดบิตทุกประเภทของธนาคารกรุงเทพ ไม่สามารถใช้บริการถอนเงินสด โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ จากเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม