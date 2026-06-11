ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนเทรดหุ้น JAS

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่า ตามที่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเช้านี้ เกี่ยวกับการเข้าทำข้อตกลงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup 2026 สำหรับการเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์กีฬา ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ในขณะที่ปรากฏสารสนเทศการแถลงข่าวของบริษัทในวันนี้ เวลา 15.00 น. เรื่อง “JAS คว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026”
จนถึงปัจจุบัน JAS ยังมิได้แจ้งมติคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ JAS ระมัดระวังการให้ข้อมูลสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายด้วย