วัยรุ่นแคนาดาสวมรอยบิ๊กเทคฯ โกงคริปโต 13 ล้านดอลลาร์ ก่อนโดนรวบเพราะขับซิ่ง

อัยการสหรัฐอเมริกาเปิดโปงขบวนการฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งใหญ่ เมื่อวัยรุ่นชาวแคนาดาวัย 20 ปี สารภาพผิดฐานฟอกเงินจากการลวงข้อมูล กวาดทรัพย์สินเหยื่อไปกว่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลโกงครั้งนี้ไม่ได้อาศัยช่องโหว่ทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่เจาะลึกถึงจิตวิทยาพื้นฐานของมนุษย์ผ่านการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรเทคโนโลยีชั้นนำ สะท้อนภัยคุกคามในโลกการเงินดิจิทัลที่มิจฉาชีพสามารถสูบความมั่งคั่งให้หายไปอย่างถาวรได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ก่อนนำเม็ดเงินไปปรนเปรอใช้ชีวิตหรูหรา ในสหรัฐอเมริกา
คดีฉ้อโกงทางการเงินครั้งมโหฬารนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ เทรนตัน ริชาร์ด จอห์นสตัน วัยรุ่นชาวแคนาดาซึ่งปัจจุบันอายุ 20 ปี ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนด ทว่าจากการสืบสวนขยายผลกลับนำไปสู่การทลายเครือข่ายฉ้อโกงระดับข้ามชาติ อัยการสหรัฐอเมริกาได้ตั้งข้อหาจอห์นสตันเมื่อเดือนพฤษภาคมฐานร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิด สวมรอยเป็นพนักงานของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างกูเกิล ตลอดจนบริษัทผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลอย่างเทรซอร์และบริษัทคริปโทเคอร์เรนซีอื่นๆ เพื่อหลอกลวงและลักลอบเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลของเหยื่อ
ล่าสุด จอห์นสตันได้ให้การรับสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อฟอกเงิน ซึ่งช่วยให้เขารอดพ้นจากการเผชิญข้อหาอื่นที่อาจส่งผลให้ต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง 40 ปี
ภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยวิศวกรรมสังคม หรือการที่มิจฉาชีพสร้างความน่าเชื่อถือจอมปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อ กำลังระบาดอย่างหนักในระบบนิเวศคริปโทเคอร์เรนซี ปรากฏการณ์นี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่ออาชญากรนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความแนบเนียนในการสวมรอย โดยเดดดี ลาวิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไซเวอร์ส ให้มุมมองเชิงวิเคราะห์ว่า คดีนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าการโจรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากการเจาะรหัสหรือใช้ช่องโหว่ทางคอมพิวเตอร์ แต่มาจากทักษะการปั่นหัวและควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ ธรรมชาติของระบบคริปโทเคอร์เรนซีที่ประมวลผลธุรกรรมอย่างรวดเร็วและไม่สามารถดึงเงินกลับคืนได้ ทำให้ภัยคุกคามลักษณะนี้อันตรายเป็นทวีคูณ ผู้โจมตีเพียงแค่ชิงความไว้วางใจจากเหยื่อให้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ก็สามารถสร้างความสูญเสียทางการเงินอย่างถาวรได้ทันที
เอกสารของศาลระบุรายละเอียดการก่อเหตุว่า จอห์นสตันและเครือข่ายเริ่มลงมือปฏิบัติการฉ้อโกงในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พวกเขาประสบความสำเร็จในการหลอกลวงเหยื่อรายแรกให้เชื่อว่าบัญชีอีเมลของกูเกิลและบัญชีคอยน์เบสถูกแทรกแซง ทำให้สามารถขโมยเหรียญอีเธอร์มูลค่าราว 41,000 ดอลลาร์สหรัฐไปได้ ถัดจากนั้นไม่ถึงหนึ่งเดือน ขบวนการนี้ได้ยกระดับการหลอกลวงโดยสวมรอยเป็นตัวแทนจากกูเกิลและเทรซอร์ ลวงเหยื่อในรัฐแคลิฟอร์เนียว่ามีผู้พยายามลักลอบเข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซี กลอุบายนี้ส่งผลให้มิจฉาชีพสามารถกวาดเหรียญบิทคอยน์ไปได้สูงถึง 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อมูลจากการสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่า เพียงช่วงระยะเวลาสองเดือน ขบวนการนี้ได้ผลาญเงินจากการโจรกรรมไปกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อบำเรอชีวิตอย่างหรูหราในเมืองไมอามีและลอสแอนเจลิส โดยได้รับความช่วยเหลือจาก แบรนดอน ทาร์ดิโบน เจ้าของธุรกิจให้เช่ารถยนต์หรู ซึ่งให้การรับสารภาพในข้อหาฟอกเงินเช่นกัน จอห์นสตันใช้เม็ดเงินส่วนใหญ่ไปกับการซื้อและเช่ารถยนต์ซูเปอร์คาร์ ทั้งบีเอ็มดับเบิลยูสองคัน และลัมโบร์กีนี อเวนทาดอร์ เอสวีเจ นอกจากนี้ เขายังใช้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฏหมายนำไปใช้เช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บ้านพักตากอากาศในนอร์ทไมอามี รวมถึงตั๋วเครื่องบินสำหรับหญิงสาวสองคนจากนิวยอร์ก
ฉากสุดท้ายของชีวิตอันฟู่ฟ่าจบลงในเดือนมีนาคม เมื่อจอห์นสตันถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจขณะขับรถโรลส์-รอยซ์ด้วยความเร็วเกินกำหนด และพบยาบ้าจำนวน 21 เม็ดซุกซ่อนอยู่ การยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และสมุดบันทึกส่วนตัว นำไปสู่การค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงเขากับขบวนการฉ้อโกงระดับโลก ภายหลังการจับกุม จอห์นสตันได้ส่งมอบเหรียญบิทคอยน์จำนวน 53.16 เหรียญ และอีเธอร์ 275.23 เหรียญ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาปัจจุบันคืนให้แก่ทางการ จากความร่วมมืออย่างเต็มที่และข้อตกลงในการรับสารภาพ อัยการได้เสนอให้ศาลพิจารณาโทษจำคุกจอห์นสตันที่ 51 ถึง 63 เดือน พร้อมทั้งยกฟ้องข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะเดียวกันได้เสนอให้ทาร์ดิโบนรับโทษจำคุกระหว่าง 27 ถึง 33 เดือน
คดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทางการสหรัฐอเมริกาในการกวาดล้างอาชญากรคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน อีแวน แทนจ์แมน ชายชาวแคลิฟอร์เนียวัย 22 ปี ถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน จากการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่ขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่า 263 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านวิศวกรรมสังคมและการโจรกรรม โดยเขาให้การรับสารภาพเมื่อเดือนธันวาคมว่าได้ช่วยฟอกเงินผิดกฎหมายอย่างน้อย 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ ชายชาวจีนรายหนึ่งก็ถูกตัดสินจำคุกถึง 20 ปีในเรือนจำกลางสหรัฐฯ จากคดีหลอกลวงนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงชาวอเมริกัน สร้างความเสียหายกว่า 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ลาวิดได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลไม่อาจพึ่งพาเพียงแค่การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานได้อีกต่อไป ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัล แพลตฟอร์มซื้อขาย ผู้รับฝากสินทรัพย์ และสถาบันการเงิน จำเป็นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ก่อนการทำธุรกรรม เพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัย ประเมินความเสี่ยงของกระเป๋าเงินปลายทาง และวิเคราะห์รูปแบบการฟอกเงินก่อนที่เม็ดเงินจะถูกโอนออกไป หัวใจสำคัญคือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากเดิมที่เน้นการสืบสวนตามล่าหาผู้กระทำผิดหลังเกิดเหตุ มาสู่การป้องกันและสกัดกั้นการโจรกรรมก่อนที่ความสูญเสียจะเกิดขึ้นจริง