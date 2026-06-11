งามไส้!! หลุดข้อมูลคนไทย 36 ล้านราย โผล่ประมูลขายในดาร์กเว็บ ตั้งราคา 3.3 ล้านบาท

ฐานข้อมูลพลเมืองไทยขนาดมหึมาโผล่บนฟอรัมใต้ดิน ผู้ขายอ้างครอบคลุมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด เพศ และที่อยู่ของประชากรผู้ใหญ่มากถึงกึ่งหนึ่งของประเทศ ตั้งราคา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.3 ล้านบาท เรียกชำระเป็นสกุลเงิน Monero เพื่อปกปิดร่องรอย ขณะที่ยังไม่มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานอิสระ นักวิเคราะห์เตือนว่าหากเป็นของจริง นี่คือการรั่วไหลข้อมูลพลเมืองไทยครั้งร้ายแรงที่สุดที่เคยปรากฏในวงการดาร์กเว็บ
ผู้ก่อภัยคุกคามรายหนึ่งโฆษณาบนฟอรัมใต้ดินว่าครอบครองฐานข้อมูลพลเมืองไทยจำนวนประมาณ 36.1 ล้านราย พร้อมระบุรายละเอียดข้อมูลที่อ้างว่ามีอยู่ในชุดดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด เพศ และที่อยู่ปัจจุบัน
ผู้ขายอ้างว่าข้อมูลชุดนี้คิดเป็นสัดส่วนระหว่างร้อยละ 50 ถึง 70 ของประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดของประเทศไทย และรวบรวมมาจากหลากหลายแหล่งทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเสนอราคาขายที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกำหนดให้ชำระเป็นสกุลเงินดิจิทัล Monero (XMR) ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าตรวจสอบย้อนกลับได้ยากกว่าคริปโตสกุลอื่น และเป็นหนึ่งในเหรียญยอดนิยมของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์
Daily Dark Web ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ข่าวนี้ระบุชัดเจนว่า ณ ขณะที่รายงาน ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะฐานข้อมูลที่แท้จริง แหล่งที่มา จำนวนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ หรือแม้แต่คำถามสำคัญว่าข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งรวบรวม ข้อมูลเก่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือการปะติดปะต่อข้อมูลจากการรั่วไหลหลายครั้งก่อนหน้า
นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระบุว่า หากข้อมูลชุดนี้เป็นของจริง จะถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลประจำตัวพลเมืองไทยครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยพบเห็นในตลาดมืดออนไลน์ ฐานข้อมูลลักษณะนี้มักถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางผิดกฎหมายหลายรูปแบบ ทั้งการฉ้อโกงข้อมูลส่วนตัว การโจรกรรมหมายเลขซิมการ์ด การหลอกลวงทางการเงิน การเจาะระบบผ่านช่องทางการกู้คืนบัญชี ไปจนถึงการหลอกลวงทางวิศวกรรมสังคมที่เจาะจงเป้าหมายรายบุคคล
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับประชากรหลายสิบล้านคนจำเป็นต้องได้รับการพิสูจน์ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและหลักฐานประกอบอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่จะสรุปผลใดๆ ขณะที่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนที่ถูกระบุชื่อออกมายืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแต่อย่างใด