WASH จับมือ Green Wave สร้างการรับรู้แบรนด์ครบวงจร

ลอนดรี้ ยู เผยผลสำเร็จจากการดำเนินกลยุทธ์ Music Marketing อย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทั้งการเป็นสปอนเซอร์งานคอนเสิร์ต, การออกอากาศผ่านสื่อวิทยุ Green Wave และการสื่อสารแบรนด์ผ่าน Out-of-Home ทั่วประเทศ โดยผลลัพธ์ที่ได้รับ สะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ดังกล่าวประสบความสำเร็จทั้งในด้านการสร้างการรับรู้แบรนด์และการกระตุ้นให้ผู้บริโภคทดลองใช้บริการจริงเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
นายชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เผยว่า “เราวางกลยุทธ์การตลาด WashXpress เชิงรุกโดยมุ่งเน้นการสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้บริโภค ไม่ใช่แค่การซื้อพื้นที่โฆษณา เราเลือกเข้าไปอยู่ในช่วงเวลาที่ผู้คนมีความสุขและเปิดรับ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงบนคลื่น Green Wave ระหว่างเดินทาง หรือการสัมผัสประสบการณ์สดในคอนเสิร์ต ผลที่ได้รับพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีนี้ได้ผล เมื่อผู้บริโภครู้จักและไว้วางใจแบรนด์ การทดลองใช้บริการก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และนั่นคือรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการเติบโตในระยะยาว WashXpress จะยังคงเดินหน้ากลยุทธ์ Music Marketing และการสร้าง Brand Activation อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายเครือข่ายสาขาและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในทุกมิติ
แนวคิดเบื้องหลังการเลือกใช้ดนตรีเพื่อช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์การตลาดนั้นตั้งอยู่บนความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกรับสื่อด้วยตัวเอง การที่แบรนด์จะเข้าไปอยู่ในใจผู้คนได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องปรากฏตัวในพื้นที่ที่ผู้บริโภค "อยากอยู่" ไม่ใช่พื้นที่ที่พวกเขาถูกบังคับรับสาร WashXpress จึงเลือกดนตรีและประสบการณ์สดเป็นสะพานเชื่อมแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความเชื่อมั่นว่าคอนเสิร์ตและงานดนตรีคือหนึ่งในประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในความทรงจำได้ยาวนานที่สุด”
เป้าหมายสำคัญที่สุดของกลยุทธ์นี้คือการเข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์คอนเสิร์ต Green Wave Cover Night Live ในธีม GATSBY GALA เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียร์เตอร์ ซึ่ง WashXpress ได้ออกแบบการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบผ่านบูธ Activation กลางงาน ไม่ใช่เพียงการปรากฏชื่อแบรนด์บนป้ายเวที บรรยากาศ GATSBY GALA อันหรูหราเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบในการถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ที่ทันสมัยและเข้าใจไลฟ์สไตล์คนเมือง
ภายในบูธ WashXpress ผู้ร่วมงานได้สัมผัสกิจกรรม Activation ที่สร้างสรรค์หลากหลาย ทั้งการวาดรูปร่วมกับคุณแนนเป็ดซึ่งสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ และเกมโยนผ้าเข้าเครื่อง WashXpress ที่สื่อสารแก่นของบริการออกมาได้อย่างสนุกสนานและจดจำง่าย กิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักตลอดงาน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมไม่เพียงได้รับประสบการณ์ที่ดีจาก WashXpress ยังได้รับของรางวัลพิเศษพร้อมคูปองส่วนลดค่าซัก 50 บาท เพื่อกระตุ้นการทดลองใช้บริการจริงที่สาขา โดยงานครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเต็มจำนวนของพื้นที่จัดงาน สะท้อนถึงกลุ่มผู้ชมที่มีส่วนร่วมสูงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์อย่างแท้จริง ควบคู่กับกิจกรรม On-Ground WashXpress ที่ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญจากการใช้สื่อวิทยุ Green Wave เป็นช่องทางสื่อสารหลักเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนทำงานในเมืองที่ใช้เวลาอยู่กับวิทยุระหว่างเดินทาง การออกอากาศสปอตโฆษณาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทำให้เกิดความคุ้นเคยกับแบรนด์อย่างเป็นธรรมชาติ ผลสำรวจพบว่ากลุ่มผู้ฟัง Green Wave มีอัตราการรับรู้แบรนด์ WashXpress และการเข้าใช้บริการในระดับสูง โดยผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการได้ยินสปอตโฆษณาบ่อยครั้งจนเกิดความคุ้นเคยคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจทดลองใช้บริการ ตอกย้ำว่าความถี่และความสม่ำเสมอของการสื่อสารผ่านวิทยุคือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนการรับรู้ให้กลายเป็นยอดใช้บริการจริง
นอกจากนี้ WashXpress ยังเดินหน้าสื่อสารแบรนด์ครบทุกมิติผ่านช่องทาง Out-of-Home ที่หลากหลาย ตั้งแต่ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่บน MBK MEGA LED ใจกลางกรุงเทพฯ สื่อเคลื่อนที่บนรถสองแถวในชุมชนและย่านที่พักอาศัย ไปจนถึงสื่อดิจิทัลในอาคารสำนักงานและคอนโดมิเนียมกว่า 500 หน้าจอ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงหัวเมืองสำคัญอย่างขอนแก่น โคราช และชลบุรี การปรากฏตัวของแบรนด์ในพื้นที่ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องทำให้ WashXpress กลายเป็นชื่อที่นึกถึงได้ทันทีเมื่อผู้บริโภคต้องการบริการซักผ้า
ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ขับเคลื่อนด้วยแคมเปญ "ซักทีเถอะ" ซึ่ง WashXpress ออกแบบมาเพื่อพูดตรงกับชีวิตจริงของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นภาพเสื้อผ้ากองโตที่รอการซัก หรือตารางชีวิตที่แน่นจนไม่มีเวลา แคมเปญนี้ไม่ได้เพียงสร้างรอยยิ้ม หากยังวางตำแหน่ง WashXpress ให้เป็นคำตอบที่ใช่สำหรับชีวิตประจำวัน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือผู้ร่วมงานคอนเสิร์ตและผู้ที่รับข้อมูลซึ่งสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ล้วนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งในแง่การรับรู้แบรนด์ที่เพิ่มขึ้น และการตัดสินใจเข้าใช้บริการ WashXpress เป็นครั้งแรกในกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการผลักดันยอดใช้บริการสาขาเดิม (Same Store Sales) ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน