ธปท.ยันไม่มีความจำเป็นต้องประชุม กนง.นัดพิเศษตามอินโดฯ ชี้เงินบาทยังมีเสถียรภาพ

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยืนยันว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องเรียกประชุมนัดพิเศษ เหมือนเช่นกรณีของธนาคารกลางอินโดนีเซียแต่อย่างใด
"ด้วยสถานการณ์ค่าเงินบาท และเสถียรภาพด้านต่างประเทศที่แข็งแกร่งของไทย ทำให้ กนง. ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมพิเศษอย่างกรณีอินโดนีเซีย" โฆษก ธปท. ระบุ
น.ส.ชญาวดี ชี้แจงว่า การตัดสินใจปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซียในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเพื่อลดแรงกดดัน ที่ทำให้เงินรูเปียห์อินโดนีเซียอ่อนค่าเร็ว ขณะที่ค่าเงินบาทโดยรวมอ่อนค่าลงบ้าง แต่การเคลื่อนไหวยังมีเสถียรภาพ
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน เงินบาทปรับอ่อนค่าประมาณ 5.4% นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง ขณะที่เงินทุนเคลื่อนย้ายของนักลงทุนต่างชาติ สะท้อนการขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1.3 bnUSD และเริ่มกลับมาไหลเข้าในพันธบัตรระยะยาว และตลาดหุ้นในระยะหลังแล้ว
ในขณะที่ ค่าเงินรูเปียห์อินโดนีเซีย เคลื่อนไหวอ่อนค่าต่อเนื่องมากกว่า 8% และเป็นการอ่อนค่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ หลังนักลงทุนขายสินทรัพย์อินโดนีเซียต่อเนื่อง ทั้งหุ้น และพันธบัตร (รวมประมาณ 3.9 bnUSD) จากความกังวลต่อเสถียรภาพในประเทศหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งฯ โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินนโยบายการคลัง และความกังวลต่อการลดสถานะตลาดหุ้นอินโดนีเซียสู่กลุ่ม Frontier market (จาก Emerging market)