ทองดิ่งต่อ! โลกกลับมากังวลสงครามยืดเยื้อ-เฟดขึ้นดอกเบี้ย

ราคาทองคำ (96.5%) ขายปลีกในประเทศ เปิดเช้านี้ร่วงลงบาททองคำละ 1,150 บาท
สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น.
- ทองคำแท่ง รับซื้อ บาททองคำละ 63,700 บาท ขายออก บางทองคำละ 63,900 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อ บาททองคำละ 62,428.88 บาท ขายออก บาททองคำละ 64,700 บาท
บทวิเคราะห์จากบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ระบุว่า ภาพการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ทองโลกมีการปรับตัวลง จากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี มีการปรับตัวขึ้น สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI มีการปรับตัวขึ้น หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันพุธว่า สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้ง เพื่อเพิ่มแรงกดดันให้อิหร่านยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐฯ ยื่นเสนอ อีกทั้ง ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า อาจสั่งให้กองทัพสหรัฐฯ โจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านอีกระลอก
ในขณะที่ตลาดมีความกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธ.ค. 2026 หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี จากปัจจัยข้างต้น ทำให้ตลาดมีความกังวลว่า สงครามสหรัฐฯ - อิหร่าน อาจยืดเยื้อ และทำให้เงินเฟ้อปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ เนื่องจากเฟดต้องคุมเข้มดอกเบี้ยมากขึ้น
ทางด้านกองทุน SPDR ขายทองคำ 2.85 ตัน
"เมื่อคืนที่ผ่านมา ราคาทองโลกมีการฟื้นตัวขึ้น หลังจากทดสอบแนวรับที่ 4,023 ดอลลาร์ กลับขึ้นไปได้ แต่ระยะสั้นยังคงเป็นการ Rebound จึงประเมินว่า ทองโลกมีโอกาสปรับตัวลง หลังทดสอบแนวต้านที่ 4,115 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากทองโลกหลุดแนวรับถัดไปที่ 4,000 ดอลลาร์ คาดว่ามีโอกาสสูง ที่จะปรับฐานลงต่อเนื่อง" บทวิเคราะห์ ระบุ
คาดการณ์ราคาทองคำโลก แนวรับ : 4,023 และ 4,000 ดอลลาร์ แนวต้าน : 4,115 และ 4,140 ดอลลาร์
ส่วนราคาทองคำแท่ง 96.5% แนวรับ 63,050 และ 62,800 บาท แนวต้าน : 63,800 และ 64,200 บาท