ROCTEC กำไรโต 39.8% ต่อยอด AI และ Robotics สู่โซลูชันเมืองอัจฉริยะ

ร็อคเทค โกลบอล เผยผลงานงวดปี FY2025/26 อวดรายได้จากการดำเนินงานรวม 3,428 ล้านบาท เติบโต 10.8% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 476 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.8% ขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 13.9% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทไม่ได้เติบโตจากรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนถึงคุณภาพกำไรที่อยู่ในระดับแข็งแกร่ง จากวินัยด้านการบริหารต้นทุน ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ และฐานธุรกิจที่มีโอกาสต่อยอดสู่รายได้ต่อเนื่อง (Recurrent) จากงานดูแล บำรุงรักษา อัปเกรด และพัฒนาระบบในระยะยาว
ธุรกิจ ICT Solutions ยังคงเป็นแกนหลักของ ROCTEC โดยสร้างรายได้ 2,917 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 85% ของรายได้รวม ครอบคลุมระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีด้านคมนาคม ระบบรักษาความปลอดภัย โซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ ขณะที่ธุรกิจ Advertising มีรายได้ 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.2% จากปีก่อน สนับสนุนบทบาทของบริษัททั้งในฐานะผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเบื้องหลังเมือง และผู้ให้บริการระบบสื่อสารกับผู้คนในพื้นที่สาธารณะ
นายเว่ย แซม แลม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)หรือ ROCTEC กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานในปี FY2025/26 สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักของ ROCTEC โดยเฉพาะธุรกิจ ICT Solutions ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของบริษัท เราไม่ได้เติบโตจากขนาดรายได้เพียงอย่างเดียว แต่เติบโตจากความสามารถในการบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบระบบที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานจริงของเมือง องค์กร และระบบคมนาคม”
นอกจากผลประกอบการที่เติบโต ROCTEC ยังเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ด้วยแรงส่งจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และระบบคมนาคม โดยเฉพาะงานพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพของบริษัทในการส่งมอบโซลูชันด้านคมนาคมที่มีความซับซ้อน พร้อมเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สามารถต่อยอดไปสู่โอกาสรับงานโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
โครงการดังกล่าวสะท้อนความสามารถของ ROCTEC ในการส่งมอบระบบสื่อสารและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อระบบรางที่ต้องการความเสถียรความปลอดภัยที่ครอบคลุมการสื่อสาร การติดตามขบวนรถ รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายคมนาคมสมัยใหม่ และช่วยเสริมบทบาทของบริษัทในฐานะผู้พัฒนาโซลูชันด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบคมนาคมแบบครบวงจร
หนึ่งในขีดความสามารถสำคัญของบริษัทคือระบบ Integrated Speed and Position Supervision System ซึ่งใช้เทคโนโลยี IoT, GPS และระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการติดตามตำแหน่งและความเร็วของขบวนรถอย่างแม่นยำ ควบคู่กับเทคโนโลยี Radio Frequency Identification หรือ RFID ที่ช่วยตรวจจับ ติดตาม และบริหารจัดการข้อมูลของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ในระบบขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะของโครงการเหล่านี้ช่วยตอกย้ำว่า ROCTEC ไม่ได้มีรายได้จากงานโครงการเพียงครั้งเดียว (Project-based) แต่มีโอกาสต่อยอดสู่รายได้ที่มีความต่อเนื่องจากการดูแล บำรุงรักษา อัปเกรด และพัฒนาระบบ (Recurrent) เพิ่มเติมในอนาคต ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับรายได้ และสนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ROCTEC ยังเดินหน้าขยายขีดความสามารถจากฐานธุรกิจเดิมไปสู่เทคโนโลยีอนาคต ผ่านการต่อยอดด้าน AI, Computer Vision และ Robotics โดยมุ่งนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับระบบที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นระบบคมนาคม ระบบรักษาความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และระบบจอแสดงผลดิจิทัล โดยเฉพาะระบบ CCTV และ Surveillance ซึ่งสามารถพัฒนาจากการบันทึกภาพและเฝ้าระวังแบบเดิม ไปสู่ระบบวิเคราะห์เหตุการณ์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความผิดปกติ แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แนวทางนี้เปิดโอกาสให้ ROCTEC ขยายบทบาทจากผู้ติดตั้งระบบ ไปสู่ผู้พัฒนาโซลูชันด้านความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับระบบขนส่ง อาคาร พื้นที่สาธารณะ และเมืองอัจฉริยะ
ในระยะต่อไป บริษัทมองเห็นศักยภาพของ Robotics ในการเสริมขีดความสามารถด้านความปลอดภัย เช่น Security Robot Dog ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบ CCTV และ AI Analytics เพื่อสนับสนุนการลาดตระเวน ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง
การต่อยอดดังกล่าวสะท้อนทิศทางของ ROCTEC ในการใช้ AI และ Robotics เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจหลัก และเป็นการขยายขีดความสามารถจาก ICT Infrastructure ไปสู่โซลูชันอัจฉริยะ Smart City ที่เชื่อมโยงระบบขนส่ง ความปลอดภัย อาคาร พื้นที่สาธารณะ และการสื่อสารดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม
ในระยะต่อไป ROCTEC เตรียมต่อยอดขีดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) ผ่านความร่วมมือกับ Osense จากประเทศไต้หวัน และพันธมิตรด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะจากจีน โดยมุ่งศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้งานจริงที่สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท เช่น งานตรวจสอบพื้นที่ งานสนับสนุนด้านความปลอดภัย การบริหารอาคาร ศูนย์คมนาคม และพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบกล้องวงจรปิด ระบบเฝ้าระวัง ระบบจอแสดงผลดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ ROCTEC มีอยู่เดิม ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมทั้งองค์ความรู้และศักยภาพสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัท ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ROCTEC ในอนาคต
สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ ROCTEC ได้ที่ โทร. 02-080-1000 ต่อ 6113 อีเมล์: ir@roctecglobal.co.th และเว็บไซต์ของบริษัท https://www.roctecglobal.co.th/ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเท่าเทียม