หุ้นกู้ SCAP ขายเกลี้ยง 2.8 พันล.

"ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 " เผยหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,800 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์ โดยจำหน่ายหุ้นกู้ได้ครบเต็มจำนวน เป็นการลดต้นทุน และ เสริมความสามารถในการทำกำไรมากขึ้น ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP เปิดเผยว่า ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยปัจจุบันบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ ‘A-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จาก Fitch Ratings หรือ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งทางการเงินและความน่าเชื่อถือของบริษัท
“บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ของ SCAP เป็นอย่างดี โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้คืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง และส่งเสริมให้ความสามารถในการทำกำไรระยะยาวดีมากขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงเดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อทั้งรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สร้างผลกำไรที่ดีให้กับบริษัทฯ และสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ Locked Phone ที่สามารถควบคุมคุณภาพหนี้ได้เป็นอย่างดีและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯอีกด้วย ทำให้บริษัทสามารถขยายพอร์ตสินเชื่อที่ดีได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว”
ทั้งนี้ SCAP ยังคงเดินหน้าให้บริการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยครบวงจรตามหลักธรรมาภิบาลและการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม มุ่งเน้นการให้บริการสินเชื่อแบบมีคุณภาพ พร้อมให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว