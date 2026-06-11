หุ้นกังวล ตอ.กลางกลับมาตึงเครียด ทิศทางดอกเบี้ยเฟด

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวลง ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ แม้ว่าการายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ของสหรัฐจะออกมาเป็นไปตามคาด แต่ตัวเลขเงินเฟ้อมีการปรับตัวขึ้น ทำให้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางของดอกเบี้ยที่อาจจะไม่ได้มีการปรับตัวลงแล้ว และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร(Bond Yield) ของสหรัฐยังปรับตัวขึ้นต่อ กดดันต่อตลาดหุ้น
ขณะเดียวกันยังมีความกังวลสถาการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาต่อเนื่อง และล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โพสต์ประกาศโจมตีอิหร่านอีกครั้ง และอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้สถานการณ์กลับมาตึงเครียดมากขึ้น และกดดันต่อตลาดหุ้นอีกครั้ง
โดยให้แนวต้าน 1,580 จุด แนวรับ 1,550 จุด