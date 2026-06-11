“สตรองแลนด์” ยกระดับสร้างบ้านภาคอีสาน รุกจัดงานใหญ่ ‘D-DAY EXCLUSIVE 2026’ กวาดยอดจองกว่า 40 ลบ.

สตรองแลนด์ (STRONGLAND) บริษัทสร้างบ้านชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคราช และพื้นที่ใกล้เคียง เผยความสำเร็จในฐานะสมาชิกรับสร้างบ้านภูมิภาค เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association: HBA) เป็นแนวทางยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านในส่วนภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าทำการตลาดและสร้างกิจกรรมสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดงาน ‘D-DAY EXCLUSIVE 2026’ แคมเปญใหญ่ใจกลางเมืองโคราช ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม กว่ายอดจองปลูกสร้างบ้านกว่า 40 ล้านบาท
นายสิปปภาส เครื่องกลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตรองแลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า การเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของสตรองแลนด์ในระดับหนึ่ง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในพื้นที่มาอย่างยาวนาน จากจุดเด่นด้านการบริหารงานที่โปร่งใส การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และการันตี ไม่เคยมีประวัติการทิ้งงาน 100% สอดคล้องกับนโยบายของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านที่มุ่งควบคุมคุณภาพ มาตรฐานมืออาชีพ และคุ้มครองผู้บริโภค ประสบการณ์และความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมฯ
“การเป็นสมาชิกในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และอุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิชาการ ทำให้ผมมีส่วนร่วมในงานฝ่ายวิชาการของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สามารถนำเอาองค์ความรู้มานำเสนอและพัฒนาต่อยอด ร่วมกับฝ่ายอื่นๆ จนร่วมกันขับเคลื่อนให้สมาคมฯ จัดตั้งบอร์ดภูมิภาคเพื่อช่วยบริษัทสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ ให้มีมาตรฐานระดับเดียวกันทั่วประเทศ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าในการสร้างบ้านแบบครบวงจรได้
การมีบอร์ดภูมิภาคจะช่วยเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทสมาชิกในเขตพื้นที่ต่างๆได้มีมาตรฐานการก่อสร้าง การพัฒนาฝีมือแรงงานในมาตรฐานระดับเดียวกัน และยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า การสร้างบ้านกับบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จะได้รับบ้านที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับเดียวกัน และที่สำคัญปลอดภัยจากการทิ้งงานอย่างแน่นอน”
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำบทบาทบริษัทสมาชิกสมาคมฯ ในภูมิภาค และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าในเขตโคราชและพื้นที่ใกล้เคียง สตรองแลนด์ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาดด้วยการจัดงาน ‘D-DAY EXCLUSIVE 2026 รับสร้างบ้าน เริ่มต้น 2 ล้านบาท’ ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังวางแผนสร้างบ้าน ได้เข้ามารับคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้าน การวางแผนงบประมาณ การออกแบบบ้าน และการเตรียมความพร้อมด้านสินเชื่อจากทีมผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษ ทั้งสิทธิ์สร้างบ้านเริ่มต้น 2 ล้านบาท และของแถมรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 200,000 บาท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากกว่า 10 รายการ
นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังได้รับการผนึกกำลังและสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่มาร่วมให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การวางแผนทางการเงิน พร้อมมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะภายในงานเพียง 1.54% ต่อปี, บุญถาวร ร่วมมอบคูปองส่วนลดมูลค่า 1,000 บาท และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าที่จองสิทธิ์ภายในงาน, CPAC ร่วมสนับสนุนของรางวัลและส่งเสริมการสร้างบ้านคุณภาพตามมาตรฐานการก่อสร้างที่ดี, บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (ตราเสือ) และ SCG ร่วมสนับสนุนของพรีเมียมและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าจองสิทธิ์ปลูกสร้างบ้านภายในงานฯ ความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยเติมเต็มความประทับใจ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ร่วมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของสตรองแลนด์
ตลอดระยะเวลา 6 วันของการจัดงาน “D-DAY EXCLUSIVE 2026” บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก ทั้งกลุ่มผู้ที่กำลังวางแผนสร้างบ้านและผู้ที่สนใจด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีการเข้ารับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สตรองแลนด์สามารถปิดยอดจองปลูกสร้างบ้านภายในงาน มูลค่ารวมกว่า 40 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าในพื้นที่ที่มีต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี.