เปิด 130 หุ้นเสี่ยง...ถูก SHORT SELL / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรการเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการเกี่ยวกับการกำกับการซื้อขาย และอีกไม่นานจะประกาศมีผลบังคับใช้ โดยหนึ่งในมาตรการที่ปรับปรุงคือ การกำหนดหุ้นที่สามารถทำ SHORT SELL หรือการยืมหุ้นมาขายได้
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ ฯ กำหนดให้ SHORT SELL ได้เฉพาะในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น หุ้นในกลุ่ม SET100 หลักทรัพย์ประเภท ETF และ DR และหลักทรัพย์อ้างอิงของ Single Stock Futures เท่านั้น โดยห้ามขายชอร์ตในหลักทรัพย์อ้างอิงของ ETF และ DW
แต่ SHORT SELL ตามมาตรการที่ปรับปรุงใหม่ ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศรายชื่อหุ้นที่ชัดเจนว่าหุ้นบริษัทใดบ้างที่สามารถ SHORT SELL ได้ ซึ่งจะมีทั้งหมดประมาณ 130 บริษัท และส่วนใหญ่อยู่ในหุ้นกลุ่ม SET100
SHORT SELL เคยตกเป็นผู้ต้องหาของสังคม โดยถูกมองว่าเป็นตัวการทำให้หุ้นตก จนนักลงทุนลุกฮือเรียกร้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามการทำ SHORT SELL แต่เสียงเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนอง และตลาดหลักทรัพย์ยืนยันว่าความผันผวนของตลาดหุ้นไม่ได้เกิดจากการทำ SHORT SELL พร้อมยืนยันว่าได้ตรวจสอบและควบคุมการทำ SHORT SELL อย่างเข้มงวด
มาตรการกำกับดูแลตรวจสอบรายการ SHORT SELL มีการปรับปรุงมาตลอด จนล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อให้นักลงทุนทั่วไปรับรู้ว่าหุ้นตัวใดบ้างที่สามารถทำรายการ SHORT SELL ได้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่กลัวความเสี่ยง และหลีกเลี่ยงหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้ขายชอร์ต
นักลงทุนที่ทำรายการ SHORT SELL มากที่สุดคือกลุ่มนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายหุ้นด้วยความเร็วสูง หรือ HFT โดยการ SHORT SELL ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการทำกำไร ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำหน้าที่กำกับตรวจสอบไม่ให้ทำรายการนอกกติกาเท่านั้น
มูลค่าการ SHORT SELL มีสัดส่วนประมาณ 3% เศษของมูลค่าการซื้อขายหุ้นโดยรวมทั้งตลาด ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อย แต่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นรายตัวในแต่ละวัน
การเปิดเผยรายชื่อหุ้นที่สามารถ SHORT SELL ได้ จึงเป็นข้อมูลที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะนักลงทุนที่กังวลความเสี่ยงจากการขายชอร์ตของต่างชาติ
หุ้นประมาณ 130 บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์เตรียมประกาศให้ทำรายการ SHORT SELL จะเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงจากราคาที่อาจเกิดความผันผวนในระยะสั้นจากรายการขายชอร์ต ซึ่งนักลงทุนที่ไม่อยากเสี่ยงสามารถหลีกเลี่ยงการลงทุนได้ และหุ้นในตลาดมีเกือบ 900 บริษัท ทำไมต้องเสี่ยงกับหุ้นที่ต่างชาติใช้ HFT เป็นเครื่องมือและขายชอร์ตอีกต่างหาก
การ SHORT SELL แทบไม่มีผลกระทบอะไรกับนักลงทุนระยะยาว ซึ่งเลือกลงทุนหุ้นด้วยหลักปัจจัยพื้นฐานและถือยาว จึงไม่กังวลกับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นระยะสั้น ไม่กลัว SHORT SELL
สำหรับนักเก็งกำไรระยะสั้น SHORT SELL มีผลกระทบโดยตรง เพราะราคาหุ้นอาจทรุดลงจากการขายชอร์ต และกลายเป็นความเสี่ยงของการซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้น แต่ทุกคนเลือกได้
เลือกที่จะไม่เข้าไปเก็งกำไรหุ้นที่ต่างชาติใช้ HFT เป็นอาวุธในการซื้อขาย และพกกลยุทธ์ SHORT SELL มาทำกำไรระยะสั้น
การปรับปรุงมาตรการกำกับการ SHORT SELL คงประกาศใช้ในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ หุ้นประมาณ 130 บริษัทที่จะเปิดให้ SHORT SELL ได้ จะกลายเป็นบัญชีดำที่นักเก็งกำไรระยะสั้นควรหลีกเลี่ยง