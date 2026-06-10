SBI Shinsei บิ๊กแบงก์ญี่ปุ่นพลิกเกมแจกดอกเบี้ยเป็นคริปโต ปูพรมสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มสูบ

ธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น "SBI Shinsei Bank" เปิดเกมรุกเขย่าวงการเงินฝาก ผุดแคมเปญแจกคูปองแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล เสนอผลตอบแทนเพิ่มร้อยละ 20 นอกเหนือจากดอกเบี้ยเงินเยนปกติ โดยสามารถนำไปแลกเป็น บิทคอยน์ อีเธอร์ หรือ เอ็กซ์อาร์พี ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงกิมมิคการตลาด แต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นสะพานเชื่อมมวลชนเข้าสู่โลกคริปโทเคอร์เรนซีอย่างแนบเนียน สะท้อนวิสัยทัศน์ของเครือ SBI ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร
รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า SBI Shinsei Bank กำลังเตรียมเปิดตัวบริการใหม่ที่จะพลิกโฉมการออมเงินแบบเดิม โดยจะมอบคูปองแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีเป็นรางวัลแก่ลูกค้าเงินฝากตามยอดคงเหลือในบัญชี อ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าวนิกเกอิ ลูกค้าจะได้รับคูปองมูลค่าเทียบเท่ากับร้อยละ 20 ของการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่มจากดอกเบี้ยสกุลเงินเยนตามปกติ คูปองเหล่านี้สามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น บิทคอยน์ อีเธอร์ หรือ เอ็กซ์อาร์พี ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
เงื่อนไขสำคัญคือลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีกับ SBI VC Trade ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกระดานเทรดในเครือของ SBI เพื่อทำการใช้สิทธิ์แลกคูปองดังกล่าว กลยุทธ์นี้ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านผลิตภัณฑ์การออมแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นช่องทางเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด เปิดโอกาสให้ฐานลูกค้าธนาคารกระแสหลักได้สัมผัสกับนวัตกรรมการเงินโดยไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อด้วยตนเองโดยตรง
ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบถาวร มีรายงานว่า SBI Shinsei จะเริ่มแคมเปญนำร่องระยะเวลา 3 เดือนเริ่มตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป โดยครอบคลุมทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 5 ปี
การผนวกบริการเงินฝากเข้ากับคูปองคริปโทเคอร์เรนซีในครั้งนี้ เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความเคลื่อนไหวเชิงรุกหลายระลอกของกลุ่ม SBI ขณะที่กลุ่มทุนการเงินยักษ์ใหญ่แห่งนี้กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างของประเทศญี่ปุ่น ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา SBI VC Trade ได้เปิดตัวบริการให้กู้ยืมเหรียญสเตเบิลคอยน์ USDC สำหรับนักลงทุนรายย่อย อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถปล่อยกู้เหรียญดังกล่าวให้กับแพลตฟอร์มภายใต้ข้อตกลงแบบกำหนดระยะเวลาเพื่อแลกกับผลตอบแทน โครงสร้างของผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในรูปแบบของเงินกู้ยืมที่มอบให้แก่กระดานเทรดมากกว่าจะเป็นการฝากเงินกับธนาคาร ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานจะต้องรับความเสี่ยงจากคู่สัญญาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Startale ได้ระดมทุนกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก SBI เพื่อต่อยอดการระดมทุนรอบ Series A มูลค่า 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เสร็จสมบูรณ์อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน SBI ยังคงเดินหน้าขยายส่วนแบ่งการตลาดในสมรภูมิกะดานเทรดคริปโทเคอร์เรนซีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม กลุ่มบริษัทได้แถลงว่ากำลังพิจารณาเข้าซื้อหุ้นในแพลตฟอร์มซื้อขาย Bitbank เพื่อยกระดับให้เป็นบริษัทย่อยที่รวมงบการเงิน ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่ SBI VC Trade ได้ควบรวมกิจการของ Bitpoint Japan เข้ามาเป็นที่เรียบร้อย
ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ของกลุ่มก็ไม่น้อยหน้า SBI Securities กำลังซุ่มเตรียมความพร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีรายงานว่าบริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้มีแผนที่จะเสนอขายกองทุนที่พัฒนาโดย SBI Global Asset Management ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมและกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์อย่าง บิทคอยน์ และ อีเธอร์ ซึ่งสะท้อนภาพชัดเจนว่ากลุ่ม SBI กำลังเร่งสร้างจุดเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงโลกคริปโทเคอร์เรนซีผ่านช่องทางที่ได้รับการกำกับดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ครอบคลุมตั้งแต่เงินฝากธนาคาร บริการกระดานเทรด ผลิตภัณฑ์หลักทรัพย์ ไปจนถึงการให้กู้ยืมเหรียญสเตเบิลคอยน์อย่างเบ็ดเสร็จ