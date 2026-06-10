ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.90-อ่อนค่าลงสอดคล้องราคาทองคำ-ทิศทางฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(10 มิ.ย.69)ปิดตลาดที่ระดับ 32.90 (หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ 32.97) เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.86 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติ (ซึ่งในวันนี้ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 1,900 ล้านบาท และ 2,423 ล้านบาท ตามลำดับ) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ มีแรงประคองเป็นระยะจากความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ประกอบกับตลาดยังรอติดตามข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้อย่างใกล้ชิด
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.80-33.05 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพ.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์