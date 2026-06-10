หุ้นปิดร่วง 20.55 จุด ตาม Sentiment ตปท.-แรงขาย DELTA กดดัน จับตาตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,563.59 จุด ลดลง 20.55 จุด (-1.30%) มูลค่าซื้อขาย 52,789.16 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลงปิดที่ต่ำสุดของวันนี้ที่ระดับ 1,563.59 จุด และจุดสูงสุด 1,591.59 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 110 หลักทรัพย์ ลดลง 361 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 185 หลักทรัพย์
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง โดยที่ปัจจัยกดดันมาจาก Sentiment ปัจจัยภายนอก โดยที่ตลาดยังคงมีความกังวลในเรื่องของดอกเบี้ยที่คาดว่าจะสิ้นสุดใช่วงดอกเบี้ยขาลง และมีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยหรือปรับเพิ่มดอกเบี้ยได้ หลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกมายังไม่คลี่คลาย และยังไม่มีความชัดเจนในการเจรจาสันติภาพ ประกอบกับทิศทางเงินเฟ้อที่มีโอกาสปรับสูงขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้น
ขณะที่ยังมีแรงขายหุ้นที่อิงกับกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะแรงขายหุ้น DELTA ในตลาดหุ้นไทยที่กดดันดัชนีวันนี้ราว 12 จุด รวมทั้งคาดว่ายังคงมีแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติที่ขายออกมาต่อเนื่องกดดันดัชนี ทำให้ดัชนีมีการปรับตัวลง แต่ก็เป็นไปตามตลาดหุ้นต่างประเทศที่วันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลง
แนวโน้มพรุ่งนี้ยังคงต้องติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพ.ค.ของสหรัฐคืนนี้ หากเงินเฟ้อออกมามากกว่าคาดก็อาจจะกดดันตลาดหุ้นได้ต่อ แต่หากออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดก็จะหนุนต่อตลาดหุ้นได้ในระยะสั้น โดยให้แนวต้าน 1,580 จุด แนวรับ 1,550 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 7,729.06 ล้านบาท ปิดที่ 352.00 บาท ลดลง 12.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,025.07 ล้านบาท ปิดที่ 63.00 บาท ลดลง 0.75 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,359.62 ล้านบาท ปิดที่ 34.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,307.17 ล้านบาท ปิดที่ 137.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,252.54 ล้านบาท ปิดที่ 354.00 บาท ลดลง 5.00 บาท