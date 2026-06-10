SJWD ชูศักยภาพลุยสร้างแบรนด์ผ่านแคมเปญใหญ่

“เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์” วางกลยุทธ์สร้างแบรนด์ผ่านแคมเปญใหญ่ “เรื่องโลจิสติกส์ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ” ปูพรมสื่อสาร 3 เดือน ผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอ ป้ายบิลบอร์ดดิจิทัล และคลิปวิดีโอสั้น (Reel)ดึง 3 อินฟูลเอนเซอร์ “ท็อป ทายาทรุ่น 3 เด็กสมบูรณ์, ต่อ Penguin Eat Shabu และโปรเมียว โปรกอล์ฟหญิงชั้นนำ” ถ่ายทอดคีย์แมสเสจและแนวคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ รวมถึงยังได้ลูกค้าชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมร่วมสื่อสารสร้างความเชื่อมั่น ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้ง B2B และ B2C
นายบรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในช่วง 4-5 เดือนแรกของปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความท้าทาย เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำมันในบางพื้นที่และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจัดหาน้ำมันและรถขนส่งให้เพียงพอต่อความต้องการ จึงสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว สะท้อนถึงศักยภาพการบริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและความเชื่อมั่นในแบรนด์จากลูกค้า ซึ่งมาจากการปรับตัวที่รวดเร็วและการนำเสนอโซลูชันด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ติดตามตรวจเช็กสถานะการจัดส่งสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารรถขนส่งเที่ยวไป-กลับ
บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการรุกสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เดินหน้าทำแบรนด์แคมเปญ “เรื่องโลจิสติกส์ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ” ซึ่งเป็นแบรนด์แคมเปญใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ไปยังลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ (B2B) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง, อาหาร, รถยนต์, ธุรกิจที่ต้องการขยายไปในอาเซียน ฯลฯ และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป(B2C) โดยต่อยอดการสื่อสารจากปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผ่านลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ สู่การสื่อสารผ่านผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจและนักกีฬาที่มีชื่อเสียง
“จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำเสนอโซลูชันเพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้า เช่น การนำเสนอบริการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ทั้งทางรถ ทางทะเล ทางราง และทางอากาศ เพื่อสามารถขนส่งและกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ หรือการจัดส่งสินค้าด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงคุณภาพความสดใหม่ของสินค้าและจัดส่งถึงปลายทางตรงเวลา รวมถึงการใช้รถหัวลากไฟฟ้าในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น” นายบรรณ กล่าว
นายชนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม SJWD กล่าวว่า บริษัทฯ วางแผนสื่อสารแคมเปญดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม 2569 เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการสื่อสารออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
(1) การสื่อสารผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ภายใต้แนวคิด “ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้” นำโดย “วสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์” หรือ ท็อป ทายาทรุ่นที่ 3 ของเครื่องปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์และผู้คิดค้นซีอิ๊วเม็ด, “ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี” หรือ ต่อ เพนกวิน ผู้ร่วมก่อตั้งร้าน Penguin Eat Shabu และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร้านอาหาร รวมถึง “ปาจรีย์ อนันต์นฤการ” โปรกอล์ฟหญิงชั้นนำใน LPGA Tour ซึ่งทั้ง 3 คนล้วนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ และมีผู้ติดตามจำนวนมากบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจะร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผ่านคลิปวิดีโอบน TikTok และ Facebook ของอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ของ SCGJWD Logistics
(2) การสื่อสารผ่านป้ายบิลบอร์ดดิจิทัล บริเวณเส้นทางยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในกลุ่มผู้ประกอบการและผู้ใช้เส้นทางขนส่งหลัก
และ (3) การนำเสนอ Reel หรือคลิปวิดีโอสั้น ผ่านมุมมองของลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำหรับเบเกอรี่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของบริษัทฯ ในการสนับสนุนธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การทำแบรนด์แคมเปญครั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างการรับรู้ว่า “โลจิสติกส์” ไม่ใช่เพียงเรื่องของการขนส่ง แต่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น และจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ SCGJWD ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรระดับอาเซียน พร้อมนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และโซลูชันที่ยืดหยุ่น มาช่วยให้ลูกค้ารับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง และสามารถเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์เพราะในโลกที่คาดเดาได้ยากขึ้นทุกวันเรื่องโลจิสติกส์ ยิ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ