88TH ปักธง New S-Curve ลุย Pet Care คู่ขนานเพิ่มไลน์แบรนด์ LYO - บุกจีน

“88(ไทยแลนด์)” เดินหน้าสร้างการเติบโตยั่งยืน ผ่านการขยายไลน์แบรนด์ “LYO” รุกตลาดจีน-ฮ่องกง พร้อมเร่งเครื่องธุรกิจสัตว์เลี้ยงผ่าน “มอนสเตอร์ แล็บ” ชิงเค้ก ตลาดสัตว์เลี้ยง ลุยสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ มั่นใจการลงทุนเชิงกลยุทธ์ หนุนผลงานครึ่งปีหลังโตอย่างมีนัยสำคัญ
นางสาววิระยา พันพิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินบริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) “88TH” นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนภายในงาน Earnings Call ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยบริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.การมุ่งพัฒนาและขยายสายผลิตภัณฑ์แบรนด์ “LYO” เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 2.การขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนและฮ่องกงที่มีการลงนามความร่วมมือก่อนหน้านี้ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในตลาดใหม่เพิ่มเติม และ 3.การขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้บริษัทย่อย “บริษัท มอนสเตอร์ แล็บ จำกัด (MONSTER LAB)”
ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินเกมรุกในการใช้ช่องทางด้านการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การใช้ Influencer ทำการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า และการรุกขยายช่องทางการจำหน่ายทาง Social Commerce รวมถึง Live Commerce ขณะเดียวกันการเลือก“คุณนุนิว” เป็นBrand Presenter อย่าง ผลิตภัณฑ์ LYO My Color เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ตลอดจนการใช้สื่อโฆษณาภายนอกอาคาร (OOH) ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
สำหรับแผนการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ สู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง ภายใต้ Monster Lab เพื่อบุกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ล่าสุด Monster Lab ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ “คุณกรรชัย กำเนิดพลอย” พาร์ทเนอร์คนสำคัญ และ Morena Solutions บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสำหรับสัตว์เลี้ยง
นำโดย น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์ด้วยงานวิจัยระดับสูง โดย MONSTER LAB ตั้งเป้าหมายสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ที่จะมุ่งเน้นแข่งขันด้วยคุณภาพ เทคโนโลยี และความแตกต่างที่สร้างคุณค่าได้จริงในอนาคต สำหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าการขยายฐานธุรกิจในครั้งนี้จะเป็นการสร้าง New S-Curve สู่การผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต
“ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 164.61 ล้านบาท โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มลดผมขาดร่วง (LYO Anti-Hair Loss) ที่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ LYO My Color เริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามา 6.46 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยรับรู้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป ขณะที่กำไรสุทธิในไตรมาสแรกอยู่ที่ 21.90 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ในการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อสร้าง New S-Curve ในอนาคต เชื่อว่าจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากแผนการลงทุนดังกล่าวเข้ามาในครึ่งหลังของปี 2569 อย่างมีนัยสำคัญ”