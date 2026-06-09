RBF โชว์ศักยภาพ คว้า 3 ใบประกาศคาร์บอนฟุตพริ้นท์ “ผลิตภัณฑ์และองค์กร”ตอกย้ำผู้นำองค์กรสีเขียว

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF รับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) สำหรับผลิตภัณฑ์เกล็ดขนมปังชุบทอด ตรา “อังเคิลบาร์นส์” ขนาด 200 กรัม, 500 กรัม และ 1 กิโลกรัม ซึ่งสะท้อนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ยังได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) สำหรับ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9, สำนักงานสาขา 5 เลขที่ 77 และสำนักงานสาขา 4 จากการดำเนินงานเพื่อลดคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกภายในสำนักงานและโรงงาน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เป็นผู้มอบ ณ Conference Hall สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
นายสุรนาถ เปิดเผยว่า การได้รับประกาศนียบัตรครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจและก้าวสำคัญของ RBF ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในสำนักงานและโรงงาน ผ่านการจัดการด้านพลังงานและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ที่มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ RBF ตั้งเป้าเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เพื่อยกระดับธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต