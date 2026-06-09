คลังย้ำ 13.2 ล้านสิทธิยังอยู่ในระบบบัตรคนจน ยัน 11 มิ.ย. ชัดเจนเคาะทบทวนเกณฑ์ใช้สิทธิพ่อแม่ลดหย่อนภาษี

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 มิ.ย.นี้ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง จะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์ใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะกรณีที่มีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการี ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย หลังจากมีความกังวลของสังคมในประเด็นดังกล่าวขณะนี้
ทั้งนี้ หากที่ประชุมฯ มีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องเร่งสรุปเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป เนื่องจากเรื่องนี้เป็นอำนาจการตัดสินใจของ ครม.
"จะนัดประชุมในวันพฤหัสนี้ (11 มิ.ย.) โดยมีนายเอกนิติ เป็นประธานการประชุม ซึ่งวาระสำคัญ จะเป็นการพิจารณาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะประเด็นที่สังคมเป็นห่วง เรื่องเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ และหากที่ประชุมมีมติออกมา ก็ต้องสรุปและเร่งเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป" ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ
พร้อมยืนยันว่า การประชุมของคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการครั้งนี้ จะไม่กระทบกับกระบวนการคัดกรองแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่เริ่มต้นกระบวนการคัดกรอง โดยขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม 13.18 ล้านคนเข้ามากดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 4-21 มิ.ย.69 ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมทั้งหมด เข้ามากดยืนยันสิทธิให้ครบ
ทั้งนี้ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ 1. แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" 2. แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" 3. เว็บไซต์โครงการฯ 4. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย และ 5. หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) หรือไอแบงก์
โดยกระทรวงการคลัง จะประกาศผลผู้ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 ก.ค.69 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ แต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน เข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผล ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง โดยสามารถใช้สิทธิสวัสดิการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.69 เป็นต้นไป
ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และหน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 ก.ค. 2569 โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2569
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะประกาศผลการอุทธรณ์ดังกล่าวในวันที่ 14 ก.ย.69 ซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผล และใช้สิทธิสวัสดิการได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.69 เป็นต้นไป