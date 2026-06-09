xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินจัดมาให้แล้ว ออมเงินแบบไม่เสี่ยง ฝากต่ำแค่หมื่นบาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โปรเงินฝากใหม่ ! จากออมสิน รับดอกเบี้ยสูงตั้งแต่ 10,000 บาทแรก กับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน / 11 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/qID2u2

9 เดือน

- ฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท

รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปี)

- ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปี)

11 เดือน

- ฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท

รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปี)

- ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปี)

ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2569 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

เงื่อนไข

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ ไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสม

- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด