ออมสินจัดมาให้แล้ว ออมเงินแบบไม่เสี่ยง ฝากต่ำแค่หมื่นบาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปี

โปรเงินฝากใหม่ ! จากออมสิน รับดอกเบี้ยสูงตั้งแต่ 10,000 บาทแรก กับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน / 11 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/qID2u2
9 เดือน
- ฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท
รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปี)
- ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปี)
11 เดือน
- ฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท
รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปี)
- ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปี)
ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2569 หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
เงื่อนไข
- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการ ไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสม
- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด