Merkle Capital มองตลาดคริปโตฯ เดือน มิ.ย. บิทคอยน์เข้าโซนสะสม

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ภาพรวมสินทรัพย์เสี่ยงมีแรงขายจากการลดความเสี่ยงของนักลงทุนสถาบัน โดย Bitcoin ปรับตัวขึ้นลงสูงสุดกว่า 25% ทดสอบบริเวณ 61,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้ภาพรวมของราคาน้ำมันดิบ WTI ที่เป็นต้นเหตุของเงินเฟ้อลงมาอยู่บริเวณต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลแล้วก็ตาม แต่ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยกดดันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภาพระยะกลางถึงระยะยาว
นายวรเมธ จันทร์เสน ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า Merkle Capital ประเมินว่า เดือนมิถุนายนมีแนวโน้มที่ภาพรวมตลาดคริปโทฯ จะปรับตัวลงและเป็นโอกาสในการเริ่มสะสมโดยเฉพาะ Bitcoin ด้วยเหตุผลดังนี้
1.ตลาดทุนตอบรับ (Price in) โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2027
แม้ราคาน้ำมันดิบและความกังวลเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง แต่ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชะลอตัวจากชุดข้อมูลเดือนพฤษภาคม รวมถึงความกังวลต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payrolls) ที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึง 26% ยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโทฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) ถูกตลาดตอบรับ (Price in) แล้วจากหลักฐานการคาดการณ์โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 2027 ซึ่งอาจผ่านจุดที่กดดันสูงสุดของปัจจัยนี้แล้ว เนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างแนวโน้มลดอัตราเบี้ยสู่แนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก FED
2.นักลงทุนสถาบันเทขาย Bitcoin spot ETF ต่อเนื่อง 15 วัน
จากความกดดันของเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันปรับลดความเสี่ยงและทำกำไรระยะสั้นจาก Bitcoin spot ETF ส่งผลให้มีแรงขายต่อเนื่อง 15 วัน มูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และทำให้มูลค่า Bitcoin spot ETF Balances ลดลงทำสถิติต่ำสุดในรอบ 4 และ 19 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 4 มิถุนายน นักลงทุนสถาบันกลับมามีแรงซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 22 วัน บริเวณแนวทดสอบ 61,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ Bitcoin ยังคงอยู่ หากถึงมูลค่าที่เหมาะสม
3. อัตราส่วน MVRV แสดงถึงความได้เปรียบทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ดัชนี MVRV ที่แสดงถึงมูลค่าตลาดต่อต้นทุนเฉลี่ยทั้งระบบ On chain ของ Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ 1.15 ชี้ว่านักลงทุน Bitcoin ภาพรวมยังมีกำไรเฉลี่ยที่ 15% โดยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 53,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อพิจารณาร่วมกับ Short-term MVRV ที่ระดับ 0.77 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักลงทุนระยะสั้นกำลังขาดทุนเฉลี่ยกว่า 23% ปัจจัยนี้แสดงถึงโอกาสในการเข้าสะสม Bitcoin ที่ได้เปรียบในระยะสั้นและเป็นแนวราคาที่สามารถสะสมได้ในระยะยาวเนื่องจากตลาดขาขึ้น MVRV สามารถขึ้นไปเหนือบริเวณ 3 ได้ตามข้อมูลสถิติ ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักลงทุนสถาบันเริ่มกลับมาซื้อสุทธิ Bitcoin spot ETF เป็นรันแรกในรอบเกือบ 1 เดือน
หมายเหตุ คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน ทั้งนี้สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โดยผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้