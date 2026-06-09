LH Bank จับมือ บลจ.พรินซิเพิล เปิดตัวกองทุนผสม “B You Fund-Core Port” สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืน

นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า LH Bank ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด จัดสัมมนาพิเศษ “The Pillar of Longevity” เพื่อส่งเสริมแนวคิดการวางแผนการเงินและการลงทุนระยะยาวรองรับการสร้าง “Longevity Wealth” หรือโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา พิธีกรชื่อดัง และ คุณประสาน อิงคนันท์ นักสื่อสารผู้สร้างแรงบันดาลใจและผู้ก่อตั้งเพจ มนุษย์ต่างวัย ร่วมแบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมทางการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว พร้อมเปิดตัว “กองทุนเปิด บียู คอร์พอร์ต (B You Fund-Core Port)” กองทุนผสมรูปแบบใหม่ที่ออกแบบเพื่อเป็นพอร์ตหลักสำหรับการลงทุนระยะยาว สร้างโอกาสรับผลตอบแทนอย่างยั่งยืน ผ่านการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก เพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตและสร้างโอกาสเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์วัน อัลตรา สกรีน โครงการ วัน แบงค็อก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมและติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th โทร.1327 หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด www.principal.th โทร. 0 2686 9500