Eastern Star x บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ฯ ยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยที่พร้อมใช้ชีวิตได้จริง

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ESTAR เดินหน้ายกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัย ผ่านความร่วมมือกับ บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ภายใต้แนวคิด “LIVE WITH MORE” เพื่อต่อยอดการพัฒนาบ้านและคอนโดมิเนียมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น จากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่มองหาที่อยู่อาศัยซึ่งสามารถเข้าอยู่ได้ทันที พร้อมลดภาระด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเพิ่มเติม อีสเทอร์น สตาร์ จึงร่วมกับ บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ คัดสรรเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบการตกแต่งที่จำเป็นต่อการใช้งานจริง เพื่อเติมเต็มบ้านและคอนโดมิเนียมให้มีความพร้อมในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ส่งมอบ
นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยจากความเข้าใจการใช้ชีวิตจริงของลูกค้า โดยมุ่งเพิ่มคุณค่าให้กับทุกพื้นที่ใช้สอย ผ่านการคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์และฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน ช่วยลดภาระในการจัดหาและตกแต่งเพิ่มเติม พร้อมสร้างความสะดวกสบายและความคุ้มค่าให้กับผู้อยู่อาศัย
แนวคิด “LIVE WITH MORE” ถูกถ่ายทอดผ่าน 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ Fully Furnished พร้อมอยู่ เติมเต็มเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย เพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถใช้งานได้จริงและพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตตั้งแต่วันแรก Designed for Real Living คัดเลือกและออกแบบจากความเข้าใจในพฤติกรรมการอยู่อาศัยจริง เพื่อให้ทุกฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ทั้งด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยReady to Live, Ready for More เมื่อทุกองค์ประกอบได้รับการเตรียมไว้อย่างครบครัน ผู้อยู่อาศัยจึงสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทันที พร้อมมีเวลาให้กับสิ่งสำคัญในชีวิตได้มากขึ้น
อีสเทอร์น สตาร์ เชื่อว่าคุณค่าของการอยู่อาศัยไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มองค์ประกอบภายในเพียงอย่างเดียว แต่คือการส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย ครบครัน และตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้จริง ความร่วมมือกับ บุญถาวร ไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างมาตรฐานใหม่ของบ้านและคอนโดมิเนียม ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความพร้อมในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น พร้อมความคุ้มค่าที่จับต้องได้ เพราะการอยู่อาศัยที่ดี ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่เข้าอยู่เท่านั้น แต่เริ่มต้นจากการมีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตตั้งแต่วันแรก LIVE WITH MORE ได้มากกว่า ใช้ชีวิตได้มากกว่า.