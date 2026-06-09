COCOCO ย้ำ NOVOCOCONUT ไม่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว ในฟิลิปปินส์

ผู้บริหาร "ไทย โคโคนัท" ออกโรงแจง โรงแจงงานโรงงาน NOVOCOCONUT ไม่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหว ในฟิลิปปินส์ พร้อมเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ภายในปี 2569
นางสาวพัฒรา ทัศจันทร์ กรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท NOVOCOCONUT INC. (NOVO) ในประเทศฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินการตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของ NOVOCOCONUT INC. โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า โรงงาน บุคลากร และทรัพย์สินของบริษัทยังคงปลอดภัย และไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ แม้พื้นที่ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวหลักอยู่ในเกาะมินดาเนา (Mindanao) แต่โรงงานของบริษัทตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่ได้รับผลกระทบหลักของเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้การก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องจักร ยังคงดำเนินการตามปกติ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในปี 2569 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งด้านวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน และรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์มะพร้าวในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
“บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์ในทุกพื้นที่ดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด โดยโรงงานในฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง หากแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มCOCOCO ในระยะยาว สนับสนุนการขยายตลาดส่งออก และสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจในอนาคต” นางสาวพัฒรา กล่าว
ทั้งนี้ โรงงาน NOVOCOCONUT INC ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจในต่างประเทศของ COCOCO เพื่อเสริมความมั่นคงด้านซัพพลายเชน เพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาวัตถุดิบ และรองรับแผนการเติบโตของบริษัท