EURO ปักหมุดทองหล่อ สร้าง Luxury Design District

“ ยูโร ครีเอชั่นส์” เดินหน้าพัฒนา Showroom T3 ใจกลางย่านทองหล่อ กำหนดเปิดให้บริการภายในปลายปี 69 ทำให้มีโชว์รูมหลักในย่านทองหล่อรวม 3 แห่ง ถือเป็นการวางยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้าง Luxury Design District ฟากซีอีโอลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง สะท้อนความพร้อมการขยายพื้นที่ ผนึกจุดแข็งทั้งพอร์ตแบรนด์ระดับโลก ฐานลูกค้าระดับบน และทำเลทองหล่อศักยภาพสูง ยกระดับ Showroom T3 สู่หมุดหมายใหม่ลักชัวรีลิฟวิ่งของกรุงเทพฯ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายเควิน กัมบีร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (EURO) ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ "Luxury Lifestyle and Wellness Living Solutions" ที่สร้างสรรค์ทุกพื้นที่การใช้ชีวิตผ่านแบรนด์ระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดตัว Showroom T3 ใจกลางย่านทองหล่อในช่วงปลายปี 2569 ส่งผลให้ EURO มี Showroomหลักในย่านทองหล่อรวม 3 แห่ง ได้แก่ ShowroomT7, Showroom T5 และ Showroom T3 ซึ่งถือเป็นการวางยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้าง Luxury Design District ของ EURO บนทำเลทองหล่อ หนึ่งในย่านที่อยู่อาศัย และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมของกรุงเทพฯ
ปัจจุบัน T7 เป็นหนึ่งใน Showroom สำคัญของ EURO ที่นำเสนอแบรนด์ลักชัวรีและโซลูชันการอยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ ขณะที่ Showroom T5 ซึ่งเปิดอย่างเต็มรูปแบบแล้วในปีที่ผ่านมา เป็นพื้นที่สำคัญของแบรนด์ระดับโลกอย่าง Molteni&C และ Poltrona Frau สองแบรนด์ที่มีความโดดเด่นด้านดีไซน์ งานฝีมือ และภาพลักษณ์ลักชัวรีระดับสากล
สำหรับ Showroom T3 จะถูกวางบทบาทให้เป็นมากกว่าโชว์รูมแห่งใหม่ แต่เป็น Growth Platform สำคัญของ EURO ในระยะต่อไป ภายใต้แนวคิด Integrated Luxury & Wellness Destination ที่รวบรวมแบรนด์และโซลูชันสำคัญไว้ในพื้นที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น Cassina, B&B Italia, Maxalto, Giorgetti, Gallotti&Radice, RODA, Natuzzi Italia, Gessi, Frette, Vispring, Technogym, Bang & Olufsen, Lutron และ Crestron
หนึ่งในหัวใจสำคัญของ Showroom T3 คือการนำเสนอแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกที่มีคุณค่ามากกว่าเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป โดยเฉพาะ Cassina, B&B Italia และ Maxalto ซึ่งล้วนเป็นแบรนด์ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของวงการออกแบบระดับสากล หลายคอลเลกชันเกิดจากความร่วมมือกับดีไซเนอร์และสถาปนิกชื่อดังระดับโลก ทำให้ชิ้นงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงของตกแต่งบ้าน แต่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางดีไซน์ที่มีคุณค่าในระยะยาว
สำหรับลูกค้าระดับบน เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์เหล่านี้เปรียบได้กับงานศิลปะหรือเรือนเวลาระดับลักชัวรี ที่สะท้อนทั้งรสนิยม ตัวตน และความเข้าใจในคุณค่าของดีไซน์ บางชิ้นสามารถอยู่ในบ้านได้นานหลายสิบปี และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะ Heritage pieces หรือชิ้นงานสะสมที่มีเรื่องราวและคุณค่าทางอารมณ์ ไม่ต่างจากของสะสมระดับไอคอนิกในโลกแฟชั่น นาฬิกา หรือศิลปะ
การที่ EURO เพิ่มแบรนด์สำคัญอย่าง B&B Italia และ Maxalto เข้ามาในพอร์ต จึงเป็นมากกว่าการขยายสินค้า แต่เป็นการยกระดับความครบถ้วนของ Luxury Furniture Portfolio ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น เมื่อรวมกับ Cassina, Giorgetti, Gallotti&Radice, Natuzzi Italia, Molteni&C และ Poltrona Frau ทำให้ EURO มีพอร์ตแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกที่ครอบคลุมทั้งดีไซน์ร่วมสมัย งานฝีมือคลาสสิก และชิ้นงานไอคอนิกสำหรับบ้านระดับลักชัวรี
ในยุคที่ลูกค้าระดับบนให้ความสำคัญกับทั้งแบรนด์ ดีไซเนอร์ และประสบการณ์การอยู่อาศัย EURO มองว่า Showroom ยุคใหม่ต้องไม่ใช่เพียงพื้นที่จัดแสดงสินค้า แต่ต้องเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจ ช่วยให้ลูกค้า เจ้าของบ้าน ผู้พัฒนาโครงการ และอินทีเรียร์ดีไซเนอร์ เห็นภาพของบ้านระดับลักชัวรีที่ครบทั้งดีไซน์ เทคโนโลยี สุขภาพ ความสะดวกสบาย และไลฟ์สไตล์
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของ Showroom T3 คือการต่อยอดกลุ่มระบบเสียงของ Bang & Olufsen (B&O) ไปสู่ประสบการณ์ Performance Lifestyle Home Theater ที่ผสานระบบภาพ เสียง แสงสว่าง และสมาร์ทโฮมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมเชื่อมโยงกับระบบควบคุมแสง ม่าน และระบบบ้านอัจฉริยะจาก Lutron และ Crestron เพื่อยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยให้ครบมิติมากขึ้น
นอกจากนี้ Showroom T3 ยังจะเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอ Outdoor Living แบบ Full Range ผ่านแบรนด์อย่าง RODA รองรับเทรนด์บ้านและคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีที่ให้ความสำคัญกับพื้นที่ภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระเบียง เพนต์เฮาส์ บ้านพักตากอากาศ หรือพื้นที่พักผ่อนส่วนตัว ซึ่งช่วยเติมเต็มประสบการณ์การอยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอกบ้าน
ด้าน Wellness Living บริษัทจะนำเสนอแบรนด์อย่าง Vispring, Frette และ Technogym เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตในมิติของการพักผ่อน สุขภาพ และคุณภาพชีวิต โดย Vispring และ Frette ช่วยยกระดับประสบการณ์การนอนและเครื่องนอนระดับลักชัวรี ขณะที่ Technogym ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพและการออกกำลังกายในบ้านระดับพรีเมียม
การมี 3 Showrooms ในทองหล่อจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มพื้นที่ขาย แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศของแบรนด์ลักชัวรีและประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสนับสนุนการขายข้ามหมวดสินค้า เพิ่มมูลค่าการขายต่อหนึ่งลูกค้า และเสริมภาพลักษณ์ของ EURO ในฐานะแพลตฟอร์ม Luxury Lifestyle and Wellness Living ที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
ความคืบหน้าของ Showroom T3 จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ EURO ในการต่อยอดจากพอร์ตแบรนด์ระดับโลก ฐานลูกค้าระดับบน และทำเลทองหล่อที่มีศักยภาพสูง สู่การสร้างจุดหมายใหม่ของวงการลักชัวรีลิฟวิ่งในกรุงเทพฯ พร้อมสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว