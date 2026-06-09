หุ้นคลายกังวลสงคราม ตอ.กลาง แต่อัพไซด์จำกัด จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้ คาดว่าดัชนีจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาในระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เริ่มเห็นการฟื้นตัว หลังจากถูกกดดันจากแรงขายอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีอาจจะยังไม่มากนัก เนื่องจากยังไม่มีประเด็นบวกใหม่เข้ามาช่วยหนุน แม้ว่าทางอิสราเอลและอิหร่านจะประกาศยุติการโจมตีตอบโต้ของแต่ละฝ่าย และเปิดช่องทางในการเจรจา ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบย่อตัวลดลงมาบ้าง แต่อัพไซด์ของตลาดก็ยังคงถูกจำกัด เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ ตลาดยังคงรอติดตามประเด็นใหม่ๆ โดยในสัปดาห์นี้จะต้องติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนพฤษภาคม ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะมีผลโดยตรงต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยและบอนด์ยีลด์ โดยหากตัวเลขเงินเฟ้อยังคงออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ก็มีโอกาสที่จะกลับมากดดันตลาดหุ้นได้อีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบัน ตลาดได้ให้น้ำหนักมากกว่า 70% ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปีนี้
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในระยะนี้ แนะนำ Selective Buy ในกลุ่มหุ้นที่มีแนวโน้มโมเมนตัมของผลกำไรที่แข็งแกร่ง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในวงจำกัด รวมถึงกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการที่สถานการณ์ความตึงเครียดของสงครามเริ่มคลี่คลายลง โดยในวันนี้แนะนำหุ้น BA
พร้อมกันนี้ ได้ประเมินกรอบแนวรับของดัชนีไว้ที่ 1,560 จุด และแนวต้านที่ 1,575 จุด