ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.82-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือน-กังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(8 มิ.ย.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ 32.92 บาทต่อดอลลาร์ฯ ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่ระดับ 32.82 บาทต่อ ดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 32.63 บาทต่อดอลลาร์ฯ... ทั้งนี้เงินบาทอ่อนค่าลงสอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ได้รับแรงหนุนต่อเนื่องจากการปรับมุมมองของตลาดเกี่ยวกับโอกาสการเริ่มคุมเข้มนโยบายการเงิน (ด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ย) ของเฟดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็ว ภายหลังจากที่ตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ประกอบกับเงินดอลลาร์ฯ น่าจะยังมีแรงหนุนต่อเนื่องในฐานะสกุลเงินปลอดภัยจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง (ซึ่งหนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลง) นอกจากนี้ เงินบาทยังมีปัจจัยลบจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ขายสุทธิหุ้นไทย 3,498 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 6,536 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ระดับ 32.70-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนพ.ค. ของจีน และตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ค. ของสหรัฐฯ