ศึกสายเลือดคริปโต! เดือดลามบัญชีลูกค้า HTX สั่งถอด USD1 ตอบโต้โปรเจกต์ 'ทรัมป์' อายัดวอลเล็ต

ปมขัดแย้งข้ามพรมแดนระหว่างศูนย์ซื้อขายคริปโตยักษ์ใหญ่และผู้ออกสเตเบิลคอยน์สายการเมืองกำลังทวีความรุนแรง กระดานเทรด HTX ประกาศถอดเหรียญ USD1 พร้อมบังคับแปลงสินทรัพย์ลูกค้าเป็น USDT แบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อตอบโต้ World Liberty Financial โปรเจกต์คริปโตของครอบครัว "โดนัลด์ ทรัมป์" ที่ใช้มาตรการเด็ดขาดอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลของทางศูนย์ซื้อขายโดยอ้างอิงมาตรการคว่ำบาตรของทางการอังกฤษ เหตุการณ์นี้สะท้อนรอยร้าวลึกระหว่างสองขั้วอำนาจการเงินดิจิทัล และส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงครั้งใหญ่เมื่อผลกระทบตกไปอยู่ที่นักลงทุนรายย่อย
กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล HTX ประกาศถอดเหรียญสเตเบิลคอยน์ USD1 ซึ่งหนุนหลังโดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผ่านโปรเจกต์ World Liberty Financial ออกจากกระดานเทรดอย่างถาวร
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2569 ทางศูนย์ซื้อขายระบุว่าจะดำเนินการแปลงยอดคงเหลือของลูกค้าที่ถือครองเหรียญ USD1 ให้เป็น Tether (USDT) โดยอัตโนมัติในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง การเข้าแทรกแซงครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้โดยตรง หลังจากที่โปรเจกต์การเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (DeFi) ของฝั่ง ทรัมป์ ได้บล็อกการเข้าถึงกระเป๋าเงินบล็อกเชนหลายแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ HTX
ผู้บริหารของแพลตฟอร์มการเทรดยืนยันว่า กระเป๋าเงินที่ถูกระงับนั้นเป็นเพียงแหล่งเก็บเงินสดของลูกค้ารายย่อยทั่วไป ไม่ใช่เงินทุนผิดกฎหมายแต่อย่างใด พร้อมชี้ว่าการอายัดครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของผู้ใช้งาน ทางกระดานเทรดเสริมว่า เนื่องจากเหรียญ USD1 ถูกออกโดยทีมงานของโปรเจกต์ WLFI ทาง HTX จึงระงับการซื้อขายคู่เหรียญ WLFI/USDT, USD1/USDT, บิทคอยน์/USD1 (BTC/USD1) และ ETH/USD1 เชิงรุกตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 5 มิถุนายน 2569 เพื่อปกป้องสินทรัพย์ของผู้ใช้ รักษาความเป็นธรรมของตลาด และลดความเสี่ยงเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้น
ข้อพิพาทครั้งนี้ตอกย้ำความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นระหว่างแพลตฟอร์มคริปโตนอกชายฝั่งและผู้ออกเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่อิงกับนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งพยายามบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดในระดับโปรโตคอล
ชนวนเหตุของความขัดแย้ง
จุดเริ่มต้นของรอยร้าวนี้ย้อนกลับไปในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เมื่อทางการอังกฤษพุ่งเป้าตรวจจับโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกให้กับการหลบเลี่ยงมาตรการทางการเงินของรัสเซีย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร กำหนดมาตรการคว่ำบาตรขั้นรุนแรงต่อ Huobi Global S.A. ซึ่งเป็นนิติบุคคลในปานามา โดยหน่วยงานกำกับดูแลของอังกฤษกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนช่วยประมวลผลธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่าราว 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการชำระเงิน A7 และ Garantex กระดานเทรดคริปโตของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรอย่างหนัก
World Liberty Financial ซึ่งบริหารจัดการทั้งเหรียญ USD1 และเหรียญ WLFI เริ่มดำเนินการอายัดกระเป๋าเงินเพื่อปฏิบัติตามข้อจำกัดใหม่ที่ทางการอังกฤษเพิ่งประกาศใช้อย่างเคร่งครัด แม้ทางโปรเจกต์จะไม่ได้เอ่ยชื่อ HTX โดยตรงในการสื่อสารสาธารณะ แต่ได้ออกคำเตือนไปยังตลาดในวงกว้างเพื่อย้ำถึงมาตรการควบคุมความโปร่งใสที่เข้มงวด รวมถึงขีดความสามารถทางเทคนิคในการตัดขาดความสัมพันธ์กับเครือข่ายที่ถูกจำกัด
ทว่า HTX ได้ออกมาตอบโต้และปฏิเสธข้ออ้างที่เป็นรากฐานของการอายัดทรัพย์สินครั้งนี้อย่างแข็งกร้าว ตัวแทนของศูนย์ซื้อขายโต้แย้งว่า แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันดำเนินงานโดยอิสระอย่างสิ้นเชิงจาก Huobi Global S.A. ซึ่งเป็นนิติบุคคลเดิมที่ถูกระบุไว้ในมาตรการคว่ำบาตรของรัฐบาลอังกฤษ
ในแถลงการณ์สาธารณะที่ดุเดือด เจ้าหน้าที่ของ HTX ระบุว่าการกระทำของทีมงาน World Liberty เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตครั้งใหญ่ที่ข้ามขั้นตอนทางกฎหมายพื้นฐาน ขาดการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และละเมิดมาตรฐานการสื่อสารของอุตสาหกรรม มอลลี่ ฟู โฆษกของศูนย์ซื้อขายชี้แจงว่า เงินทุนที่ถูกระงับนั้นเป็นของผู้ซื้อรายย่อยทั่วไปเท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ทางแพลตฟอร์มเรียกร้องให้ยกเลิกการระงับบัญชีในระดับบล็อกเชนทันที พร้อมเตือนว่าการทำให้สินทรัพย์ของลูกค้ากลายเป็นผลกระทบข้างเคียง ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่อันตรายต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้าง
ประวัติการระงับสินทรัพย์ของ WLFI
ความพร้อมของ World Liberty Financial ในการอายัดกระเป๋าเงินผ่านฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ไม่ใช่เรื่องใหม่ การนำกลไกนี้มาใช้กับศูนย์ซื้อขายระดับสถาบันถือเป็นการยกระดับกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างมีนัยสำคัญ โปรเจกต์ดังกล่าวเปิดตัวในช่วงปลายปี 2567 โดยสมาชิกของครอบครัวทรัมป์ โดยใช้โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบที่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถระงับการโอนเหรียญได้แต่เพียงผู้เดียว
การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต กรณีที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวข้องกับ จัสติน ซัน มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเครือข่ายบล็อกเชน Tron และที่ปรึกษาระดับโลกของ HTX เป็นที่น่าสังเกตว่า ความขัดแย้งทางกฎหมายระหว่างองค์กรที่ทรัมป์ให้การสนับสนุนกับ จัสติน ซัน นั้นเกิดขึ้นก่อนวิกฤตระดับศูนย์ซื้อขายในปัจจุบัน
ความขัดแย้งเริ่มปรากฏต่อสาธารณชนเมื่อ World Liberty ยื่นฟ้อง จัสติน ซัน ในศาลรัฐฟลอริดา ตามคำฟ้องระบุว่าผู้ประกอบการรายนี้ละเมิดข้อตกลงของนักลงทุนในช่วงแรก มีส่วนร่วมในการขายชอร์ตโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อกดราคาตลาดของเหรียญ และทำการซื้อสินทรัพย์ผ่านตัวแทนซึ่งเป็นข้อห้าม เอกสารทางกฎหมายของบริษัทระบุว่า การอายัดสินทรัพย์ส่วนตัวของ จัสติน ซัน ในช่วงเดือนกันยายน 2568 ถือเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องระบบนิเวศของเหรียญจากการปั่นราคาตลาด
กระนั้น จัสติน ซัน ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และอ้างว่าเขาถูกลิดรอนสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงกำกับดูแลอย่างไม่เป็นธรรม เขายังแย้งด้วยว่าการลงโทษผู้ถือเหรียญที่มีความเห็นต่างถือเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเงินแบบกระจายศูนย์
สถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ HTX ดำเนินไปในเส้นทางที่แยกจากข้อพิพาททางกฎหมายส่วนตัวของ จัสติน ซัน อย่างชัดเจน ในขณะที่ข้อพิพาทของ จัสติน ซัน มุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้งด้านการบริหารระดับบุคคลและข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นราคา แต่การอายัดทรัพย์ของ HTX ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพคล่องของศูนย์ซื้อขายระดับค้าส่งและผู้ฝากเงินรายย่อย
แรงเสียดทานระหว่างการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการกระจายศูนย์
สถานการณ์ตึงเครียดนี้สะท้อนช่องโหว่พื้นฐานในสถาปัตยกรรมของเหรียญสเตเบิลคอยน์ยุคใหม่และภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม ในขณะที่เหรียญหลักที่ตรึงมูลค่ากับเงินสกุลหลักอย่าง USDC และ Tether มักระงับกระเป๋าเงินส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงโดยตรงกับองค์กรอาชญากรรม ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย หรือกลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ แต่การอายัดแบบเหวี่ยงแหไปถึงกระเป๋าเงินรวมของกระดานเทรดกลับสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อผู้เข้าร่วมตลาดทั่วไป
เหรียญ USD1 ขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดตัว โดยมีอุปทานหมุนเวียนสูงกว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ สินทรัพย์นี้ได้รับการผลักดันอย่างหนักไปยังกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากสเตเบิลคอยน์แบบดั้งเดิม โดยชูจุดเด่นเรื่องการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการตรวจสอบบัญชีอย่างเข้มงวด ซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากสายสัมพันธ์ทางการเมืองระดับสูงของผู้สนับสนุนหลัก
การที่ HTX ถูกบีบให้ต้องถอดเหรียญออกจากการซื้อขาย สะท้อนแรงเสียดทานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการปฏิบัติตามข้อบังคับระดับสถาบันและการเข้าถึงตลาดโลกแบบไร้พรมแดน การตัดขาดการซื้อขาย USD1 บนแพลตฟอร์มระดับนานาชาติแสดงให้เห็นว่า การกำหนดเป้าหมายการกำกับดูแลในระดับท้องถิ่น เช่น การที่สหราชอาณาจักรมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการหลบเลี่ยงของรัสเซีย สามารถส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในวงกว้างได้ทันที และบีบให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องอย่างฉับพลัน
ผู้บริหารของศูนย์ซื้อขายระบุว่า คู่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการอย่างไม่มีกำหนด ในขณะที่พวกเขายังคงพยายามเจรจาเพื่อขอคืนสภาพคล่องเงินทุนที่ถูกอายัด จนกว่า World Liberty Financial จะยกเลิกข้อจำกัด หรือให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ลูกค้าของ HTX จะพบว่าเหรียญ USD1 ที่ตนถือครองอยู่ก่อนหน้านี้จะถูกแปลงเป็น Tether โดยสมบูรณ์
ณ ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกำลังรอความชัดเจนอย่างเป็นทางการจากทีมงาน World Liberty เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักฐานที่ชัดเจนในการสั่งระงับบัญชีในระดับโปรโตคอล