ช็อกตลาด! โอกาสขึ้นดอกเบี้ยพุ่งทะลุ 68% หรือ 'เควิน วอร์ช' จะกลายเป็นฝันร้ายของบิทคอยน์

เปิดฉากรับตำแหน่งได้เพียงสามสัปดาห์ 'เควิน วอร์ช' ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนใหม่ ต้องเผชิญบททดสอบสุดหิน เมื่อตัวเลขการจ้างงานเดือนพฤษภาคมพุ่งทะลุเป้า ดันโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทะยานแตะ 68% สั่นคลอนตลาดทุนทั่วโลก แม้เขาจะเคยให้คำมั่นถึงการรักษาวินัยเงินเฟ้อ แต่ท่าทีที่ขัดแย้งกันระหว่างทำเนียบขาวและวอลล์สตรีทกำลังบีบให้เขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ว่าจะเดินตามรอยเดิมหรือจะงัดไม้แข็งออกมาพิสูจน์ตัวเอง ขณะที่ตลาดคริปโตกำลังจับตาดูผลกระทบอย่างใกล้ชิด เมื่อราคาบิทคอยน์ร่วงหนักรับความกังวลเรื่องดอกเบี้ย
การก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด คนที่ 17 ของ เควิน วอร์ช ไม่ได้เริ่มต้นด้วยความราบรื่น เขาเพิ่งเข้าสาบานตนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2549 เขาเคยเป็นผู้ว่าการเฟดที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง 35 ปี การกลับมาครั้งนี้เขาเปิดตัวด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้าง "การเปลี่ยนระบอบ" ซึ่งหมายถึงการรักษาวินัยด้านเงินเฟ้อให้เข้มงวดเด็ดขาดมากขึ้น และการยกเครื่องแนวทางการจัดการงบดุลของเฟดเสียใหม่
ทว่ารายงานตัวเลขการจ้างงานเดือนพฤษภาคมที่เพิ่งประกาศออกมา กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นสะเทือนตลาด เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 172,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 85,000 ตำแหน่งเกือบสองเท่า ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้ตลาดพันธบัตรตอบสนองทันที โดยประเมินว่าโอกาสที่เฟดจะงัดมาตรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมพุ่งสูงถึง 68%
สถานการณ์ปัจจุบันถือเป็นสภาวะที่ท้าทายสำหรับวอร์ช ทางฝั่งทำเนียบขาวยังคงยืนกรานว่าการหั่นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นไปได้ ขณะที่ฝั่งวอลล์สตรีทและเพื่อนร่วมงานในเฟดหลายคนเริ่มหันมาจับตาโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ย ความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยไม่ได้มอดดับลงเพียงเพราะผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซในยุคของ โดนัลด์ ทรัมป์ เท่านั้น แต่ตลาดแรงงานที่กลับมาแข็งแกร่ง และอุปสงค์ใหม่ๆ ที่เกิดจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ เป็นขุมพลังสำคัญที่เข้ามาหนุนนำทิศทางเศรษฐกิจ
บททดสอบที่แท้จริงของ เควิน วอร์ช
การโหวตรับรองตำแหน่งในวุฒิสภาด้วยคะแนน 54-45 ถือเป็นมติที่สะท้อนความแตกแยกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเฟด ซึ่งส่งสัญญาณชัดเจนถึงความท้าทายที่รอเขาอยู่ตั้งแต่วันแรกทำงาน
เดิมที วอลล์สตรีทตีความการแต่งตั้งวอร์ชว่าน่าจะเป็นการสานต่อนโยบายดอกเบี้ยในทิศทางเดิม แม้ว่าเขาจะเคยมีจุดยืนแบบสายแข็งในช่วงวิกฤตการเงินปี พ.ศ. 2551 ร่วมกับ เบน เบอร์นันเก ก็ตาม แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าการกลับมาครั้งที่สองนี้ เขาจะดำเนินนโยบายในแนวทางที่ใกล้เคียงกับ เจอโรม พาวเวลล์ มากกว่า วลี "การเปลี่ยนระบอบ" ที่เขาหยิบยกมาใช้นั้น ถูกมองว่าเป็นการมุ่งเน้นปฏิรูปโครงสร้างภายในองค์กร ไม่ใช่การหักพวงมาลัยเปลี่ยนทิศทางนโยบายดอกเบี้ยแบบฉับพลัน
แต่เมื่อไม่นานมานี้ เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ได้ออกมาระบุอย่างชัดเจนว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องลงมือจัดการในเร็วๆ นี้ เพื่อดึงอัตราเงินเฟ้อให้กลับมาสู่ระดับเป้าหมายที่ 2% พร้อมส่งสัญญาณเตือนว่า หากเฟดยังคงนิ่งเฉยจนกว่าจะมีหลักฐานชี้ชัดว่าภาวะเงินเฟ้อระดับสูงได้ฝังรากลึกในระบบเศรษฐกิจไปแล้ว เมื่อนั้นอาจต้องใช้มาตรการนโยบายที่รุนแรงกว่าเดิม และระบบเศรษฐกิจต้องจ่ายด้วยต้นทุนที่แพงลิ่ว
แรงกดดันทั้งหมดพุ่งตรงไปที่วอร์ชอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ เขาต้องตัดสินใจเลือกระหว่าง การคงอัตราดอกเบี้ยไว้เพื่อประคองตลาดและส่งสัญญาณว่าการเปลี่ยนระบอบคือเรื่องโครงสร้าง ไม่ใช่จุดยืนด้านนโยบาย หรือ จะสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อพิสูจน์ให้ตลาดเห็นว่าวินัยในการคุมเงินเฟ้อของเขานั้นเป็นของจริง ซึ่งในขณะที่กระแสเงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ของบิทคอยน์ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางความหวาดผวาเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย ตลาดต่างๆ ก็ได้ปรับตัวรับมือกับแนวโน้มของเฟดมาระยะหนึ่งแล้ว
ความย้อนแย้งของ เควิน วอร์ช กับอนาคตของบิทคอยน์
วอร์ชก้าวขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ของเฟดพร้อมกับดีกรีความรู้ความเข้าใจในโลกคริปโตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การก่อตั้งองค์กร เขาเคยมีความเชื่อมโยงกับโปรเจกต์บิทคอยน์และสเตเบิลคอยน์ มีจุดยืนชัดเจนในการต้านการสร้างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) และสนับสนุนสเตเบิลคอยน์ที่ออกโดยภาคเอกชน
ถึงกระนั้น ไม่ว่าเขาจะมีท่าทีเป็นมิตรกับคริปโตมากแค่ไหน ปัจจัยด้านตัวเลขดอกเบี้ยก็ยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางกระดานเทรดที่แท้จริง ราคาบิทคอยน์ได้ร่วงลงจากระดับ 82,000 ดอลลาร์ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม มาแตะระดับต้น 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งสอดรับกับการพังทลายของความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาเดียวกันแบบไร้รอยต่อ
ก่อนหน้านี้ในขณะที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง โกลด์แมน แซคส์ และรายอื่นๆ ยังคงคาดการณ์ว่าเฟดจะหั่นดอกเบี้ย บิทคอยน์กลับตอบสนองต่อทิศทางนโยบายที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
ความเชี่ยวชาญด้านคริปโตของวอร์ช ทำให้เขาตระหนักดีว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจะส่งแรงกระเพื่อมต่อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร ในระดับที่ประธานเฟดคนก่อนๆ ไม่เคยสัมผัส ทิศทางต่อไปของราคาบิทคอยน์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 แขวนอยู่บนเส้นด้ายของการประชุม FOMC ในวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ทั้งหมด ว่าเฟดจะส่งสัญญาณ "คง" หรือ "ขึ้น" อัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นการงัดนโยบายดอกเบี้ยที่ตึงตัวขึ้น หรือเพียงแค่การปรับโทนการสื่อสารที่เข้มงวดขึ้น วันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ จะเป็นจุดชี้ชะตาสำคัญที่นักลงทุนบิทคอยน์ทั่วโลกต้องจับตาทุกฝีก้าว