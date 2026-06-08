CH เปิดตัว “หนึบหนับ” ขนมผลไม้แท้ 100%

เจริญอุตสาหกรรม เดินหน้าต่อยอดตลาดขนมเพื่อสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “หนึบหนับ” Mango with Passion Fruit Bites ภายใต้แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay เจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่มองหาของว่างที่อร่อย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สุขภาพ รับกระแสความนิยมของกลุ่มอาหารขนมที่ผ่านการปรุงแต่งน้อย ให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมชาติ และคุณประโยชน์จากวัตถุดิบ ที่เติบโตต่อเนื่อง
นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "หนึบหนับ" Mango with Passion Fruit Bites ภายใต้แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay ขนมผลไม้ที่ผสานรสหวานอมเปรี้ยวจากมะม่วงและเสาวรสได้อย่างลงตัว ให้รสชาติสดชื่น เคี้ยวหนึบเพลิน พร้อมจุดเด่นจากผลไม้แท้ 100% ไม่ผสมแป้ง วิตามินซีสูง ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น และไม่มีเจลาติน ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาของว่างทางเลือกใหม่ที่ทั้งอร่อยและดีต่อร่างกายในคำเดียว สอดคล้องกับกระแสความนิยมของ Clean Snack มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีการปรุงแต่งน้อย ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากการมองเห็นแนวโน้มการเติบโตของตลาดขนมเพื่อสุขภาพ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบ ต้องการของว่างทางเลือกใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพ ความสะดวก และรสชาติความอร่อยได้ในเวลาเดียวกัน
ทั้งนี้ บริษัทวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ภายใต้สโลแกน “หนึบหนับ เคี้ยวนี้ที่ฮีลใจ” ในราคาเพียง 28 บาทต่อซอง พร้อมวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ และช่องทาง 7-11 online รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของบริษัท CH เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น พร้อมเพิ่มความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า และสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าในวงกว้าง
“CH มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญในการแปรรูปผลไม้ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งด้านสุขภาพ ความสะดวก และรสชาติที่เข้าถึงง่าย ซึ่ง ‘หนึบหนับ’ ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนทิศทางการพัฒนาสินค้าของบริษัทในอนาคต” นายประวิทย์ กล่าว
นางสาวจิราดา ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH กล่าวเสริมว่า ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้เลือกขนมจากรสชาติเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ คุณประโยชน์ และความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์มากขึ้น “หนึบหนับ” จึงถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นขนมผลไม้ที่รับประทานง่าย วิตามินซีสูง เสริมภูมิคุ้มกัน และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกช่วงเวลา ทั้งระหว่างวัน หลังออกกำลังกาย หรือช่วงเวลาที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีหลายกิจกรรมในวันเดียว รันตั้งแต่เช้ายันดึก
ทั้งนี้ ภายในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ “หนึบหนับ” ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยมีผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสนใจทดลองชิม และให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามีรสชาติอร่อย สดชื่น เปรี้ยวกำลังดี และเหมาะสำหรับเป็นของว่างเติมพลังระหว่างวัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคสายกิจกรรม ออกกำลังกาย และไลฟ์สไตล์แอคทีฟที่ต้องการ Energy Boost แบบรับประทานง่าย อีกทั้งยังมีแนวโน้มการตอบรับเชิงบวกต่อการซื้อซ้ำหลังทดลองชิมภายในงาน
ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและคู่ค้าต่างประเทศ จากจุดเด่นด้านรสชาติและกลิ่นผลไม้แท้ที่มีความเป็น Authentic รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนโอกาสในการต่อยอดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต