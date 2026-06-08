หุ้นปิดเช้าร่วง 11.21 จุด DELTA นำลงรับพิษสงครามตะวันออกกลางระอุอีกรอบ-ผวาเฟดตรึงดอกเบี้ยสูง

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,571.39 จุด ลดลง 11.21 จุด (-0.71%) มูลค่าซื้อขายราว 40,978 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีดิ่งลง เคลื่อนไหวในแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,559.22 จุด และจุดสูงสุด 1,576.58 จุด
นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคและตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงแรง นักลงทุนกังวลทิศทางเงินเฟ้อยังสูงหลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ออกมาสูงกว่าที่ตลาดประเมิน ทำให้กลับมากังวลดอกเบี้ยอาจปรับขึ้น กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมามากแล้ว ประกอบกับราคาน้ำมันพุ่งเนื่องจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังมีความไม่แน่นอน ล่าสุดอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีแกว่งในกรอบ นักลงทุนรอติดตามวันพุธนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลข CPI สหรัฐ รวมทั้งจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยให้กรอบแนวรับ 1,565 จุด และแนวต้าน 1,580 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,825.36 ล้านบาท ปิดที่ 340.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 3,551.09 ล้านบาท ปิดที่ 65.75 บาท ลดลง 1.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,209.13 ล้านบาท ปิดที่ 139.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,153.20 ล้านบาท ปิดที่ 170.50 บาท ลดลง 4.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,806.15 ล้านบาท ปิดที่ 145.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท