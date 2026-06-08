AURAจับมือธนาคารพันธมิตร หนุนเงิน 4.5พันล.ลุยค้าปลีกและขายฝากทองคำ

ออโรร่า ดีไซน์ ส่งสัญญาณบวก ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) จาก 4 สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารเกียรตินาคินภัทร วงเงินรวม 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็น Strategic Funding รองรับการขยายสาขาและการเติบโตในธุรกิจขายฝากทองคำ “ทองมาเงินไป” พร้อมตอกย้ำฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ระบบบริหารความเสี่ยงรัดกุม และโมเดลธุรกิจที่สร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA กล่าวว่า “การลงนามในสัญญาสินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 4 แห่ง ที่เห็นถึงศักยภาพการเติบโตและโมเดลธุรกิจของบริษัทในระยะยาว”
โดยทางบริษัทได้รับเกียรติจากทาง ดิถีชัย ลิมโปดม รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย, เฉลิมวงศ์ วงศ์จำปา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ ธนาคารออมสิน, ปิยะพัฒน์ วิริยะรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และเอกพันธ์ พรหมประพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในพิธีลงนามการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อร่วม (Syndicated Loan) รวม 4,500 ล้านบาท
ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวไม่ใช่เพียงการเสริมสภาพคล่อง แต่เป็น Strategic Funding เพื่อรองรับการเติบโตเชิงรุก ทั้งธุรกิจขายปลีกทองคำ และธุรกิจขายฝากทองคำ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าการเติบโตของลูกหนี้ขายฝาก (AR Balance) 20,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้สภาพคล่องของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้การเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ธุรกิจขายฝาก (Gold Financing) ในปัจจุบัน 9,139 ล้านบาท ณ ไตรมาส 1/2569 เติบโต 76% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถาบันการเงินให้ความเชื่อมั่น เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีทองคำเป็นหลักประกัน และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อาทิ Revaluation Policy, Tiered LTV และ Risk Dashboard
นอกจากนี้ วงเงินสนับสนุนดังกล่าวยังรองรับแผนขยายสาขาทั่วประเทศ ในธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณและเครื่องประดับ (Gold Jewelry) และการบริหารธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนเติบโตระยะยาว โดย ณ ไตรมาส 1/2569 AURA มีสาขารวม 629 แห่งทั่วประเทศ และตั้งเป้าแตะ 1,000 สาขาภายในปี 2570
ในด้านฐานะการเงิน บริษัทบริหารโครงสร้างทุนอย่างรอบคอบ โดย ณ ไตรมาส 1/2569 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.76 เท่า ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินที่กำหนดไว้ และมี Current Ratio 1.97 เท่า สะท้อนสภาพคล่องที่แข็งแรง
“ความร่วมมือกับสถาบันการเงินในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อศักยภาพและโมเดลธุรกิจของ AURA เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี พร้อมบริการครบวงจรแบบ One Stop Service” นายอนิวรรต กล่าว